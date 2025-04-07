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Внука экс-короля Румынии поместили под домашний арест во Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2025
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15:48 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/rumyniya-2009824817.html
Внука экс-короля Румынии поместили под домашний арест во Франции, пишут СМИ
Внука экс-короля Румынии поместили под домашний арест во Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2025
Внука экс-короля Румынии поместили под домашний арест во Франции, пишут СМИ
Павел-Филипп Гогенцоллерн, внук бывшего короля Румынии Кароля II, помещен под домашний арест во Франции после третьего запроса румынских правоохранителей по... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:48:00+03:00
2025-04-07T15:48:00+03:00
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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Павел-Филипп Гогенцоллерн, внук бывшего короля Румынии Кароля II, помещен под домашний арест во Франции после третьего запроса румынских правоохранителей по делу о недвижимости, сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на источники. "Павел-Филипп Румынский был арестован в понедельник утром во Франции после того, как румынское правосудие выдало новый европейский ордер на его арест. Это уже третий раз, когда румынские власти пытаются добиться его экстрадиции… Был помещен под домашний арест в Париже", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Поясняется, что в Румынии Павла-Филиппа приговорили к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения, однако его адвокаты утверждали, что выдвинутые против него уголовные обвинения были политически мотивированы и что их клиент подвергался политическому преследованию. "Он бежал из Румынии в 2020 году и поселился в Париже после того, как был признан виновным в незаконной реституции недвижимости недалеко от Бухареста, на которую, по словам властей, он ложно заявил права собственности", - отмечается в сообщении. Павел-Филипп был арестован в апреле 2024 года на Мальте на основании европейского ордера на арест и содержался под стражей в течение двух месяцев, пока ему не разрешили выйти под залог. В августе 2024 года запрос Румынии, адресованный Мальте, об экстрадиции принца Павла был отклонен Апелляционным судом Мальты после того, как был установлен "реальный и личный риск" нарушения его основных прав.
https://ria.ru/20250404/filippo-2009237263.html
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в мире, румыния, мальта, франция
В мире, Румыния, Мальта, Франция
Внука экс-короля Румынии поместили под домашний арест во Франции, пишут СМИ

Внука Кароля II Гогенцоллерн поместили под домашний арест во Франции

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Павел-Филипп Гогенцоллерн, внук бывшего короля Румынии Кароля II, помещен под домашний арест во Франции после третьего запроса румынских правоохранителей по делу о недвижимости, сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на источники.
«
"Павел-Филипп Румынский был арестован в понедельник утром во Франции после того, как румынское правосудие выдало новый европейский ордер на его арест. Это уже третий раз, когда румынские власти пытаются добиться его экстрадиции… Был помещен под домашний арест в Париже", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
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Поясняется, что в Румынии Павла-Филиппа приговорили к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения, однако его адвокаты утверждали, что выдвинутые против него уголовные обвинения были политически мотивированы и что их клиент подвергался политическому преследованию. "Он бежал из Румынии в 2020 году и поселился в Париже после того, как был признан виновным в незаконной реституции недвижимости недалеко от Бухареста, на которую, по словам властей, он ложно заявил права собственности", - отмечается в сообщении.
Павел-Филипп был арестован в апреле 2024 года на Мальте на основании европейского ордера на арест и содержался под стражей в течение двух месяцев, пока ему не разрешили выйти под залог. В августе 2024 года запрос Румынии, адресованный Мальте, об экстрадиции принца Павла был отклонен Апелляционным судом Мальты после того, как был установлен "реальный и личный риск" нарушения его основных прав.
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