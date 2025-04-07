https://ria.ru/20250407/reshetnikov-2009827712.html

Решетников оценил работу и потенциал Института гастрономии СФУ

Решетников оценил работу и потенциал Института гастрономии СФУ - РИА Новости, 07.04.2025

Решетников оценил работу и потенциал Института гастрономии СФУ

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе рабочего визита в Красноярск оценил работу Института гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ)... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:04:00+03:00

2025-04-07T16:04:00+03:00

2025-04-07T16:04:00+03:00

красноярск

красноярский край

максим решетников

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе рабочего визита в Красноярск оценил работу Института гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ) и ознакомился с проектом Центра развития кадрового потенциала туристической отрасли, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. По ее данным, во время визита Решетникова сопровождали губернатор региона Михаил Котюков и ректор СФУ Максим Румянцев. Институт гастрономии СФУ - это первый в России практико-ориентированный образовательный проект, дающий высшее образование для специалистов в сфере гостеприимства. Особое внимание в ходе визита уделили подготовке высококлассных специалистов для индустрии питания и гостеприимства. Решетников и Котюков обсудили возможность расширить образовательную базу института – чтобы развиваться, учреждению нужен дополнительный учебно-практический корпус. "В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" нам необходимо создать гастрономическую школу мирового уровня. Для этого нужна система подготовки кадров, опирающаяся на передовые достижения. Институт гастрономии в Красноярске — отличный пример решения такой задачи даже в текущих геополитических условиях", - цитирует Решетникова пресс-служба. Гостям представили проект создания в СФУ Центра развития кадрового потенциала туристической отрасли в рамках федерального проекта "Кадры для туризма" национального проекта "Туризм и гостеприимство". В ходе визита делегации в Институте гастрономии СФУ состоялось подписание соглашения между СФУ и Российским государственным университетом туризма и сервиса. Соглашение предполагает сотрудничество в образовательной и научной областях, в частности, совместную подготовку образовательных программ, в том числе программ дополнительного образования, направленных на массовую подготовку кадров в сфере гостиничного бизнеса. Документ завизировали ректор СФУ Максим Румянцев и ректор РГУТиС Амбарцум Галустов.

https://ria.ru/20250407/reshetnikov-2009825940.html

https://ria.ru/20250405/glava-2009485583.html

красноярск

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красноярск, красноярский край, максим решетников, михаил котюков