https://ria.ru/20250407/reshetnikov-2009825940.html

Решетников оценил работу кластера креативных индустрий в Красноярске

Решетников оценил работу кластера креативных индустрий в Красноярске - РИА Новости, 07.04.2025

Решетников оценил работу кластера креативных индустрий в Красноярске

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе рабочего визита в Красноярск оценил работу креативного кластера "Квадрат" и пообщался с его резидентами,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:54:00+03:00

2025-04-07T15:54:00+03:00

2025-04-07T15:54:00+03:00

красноярский край

россия

максим решетников

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе рабочего визита в Красноярск оценил работу креативного кластера "Квадрат" и пообщался с его резидентами, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. По данным пресс-службы, во время посещения кластера Решетникова сопровождал губернатор региона Михаил Котюков. На площадях "Квадрата" создан главный инфраструктурный объект креативного предпринимательства: офисы, мастерские, событийные площадки, коворкинги и нетворкинги. Здесь работают более 30 резидентов, которые создают проекты на стыке индустрий, а также могут использовать оборудование и обмениваться знаниями. Помимо этого, в кластере располагается шоурум сибирских брендов "Индустрия", пространство является мерой поддержки для креативного бизнеса и одним из инструментов продюсирования. С момента открытия шоурума в конце декабря 2022 года его резидентами стали более 200 мастеров края. "Минэкономразвития принимает активное участие в этой работе. Поэтому нам крайне важно общение с бизнесом, обратная связь. Тем более в таких регионах, как Красноярск, где есть свой опыт развития креативных индустрий. Посмотрел сегодня, как работает кластер. Хороший пример синергии творческого и экономического подхода к развитию креативного бизнеса, который получил поддержку на региональном уровне. Таких точек роста в регионах – на стыке творчества, производства, инноваций – должно быть больше", - сказал Решетников в ходе визита. В свою очередь глава региона отметил, что главная задача властей – "помочь творческим людям реализовать их планы, подстроить под это систему государственной поддержки". "Не просто так по итогам прошлого года Красноярский край получил национальную премию как самый креативный регион. Для нас это важный проект. Ребят всё больше и больше, команды растут. Как обычно, успех первопроходцев вдохновляет тех, кто идёт за ними", - сказал Котюков. По данным пресс-службы, также Решетников и Котюков провели совещание, где обсуждались вопросы развития креативной экономики России. В обсуждении приняли участие представители сферы креативных индустрий, они поделились опытом реализации своих проектов. "По мнению участников совещания, сейчас важно синхронизировать федеральную и региональную нормативную базу, в том числе для предоставления мер поддержки... В ходе совещания были озвучены инициативы региона, которые требуют изменения законодательства на федеральном уровне, речь идет об установлении преференций для креативных кластеров, а также расширении мер поддержки и льготном налогообложении для субъектов креативной индустрии", - говорится в сообщении. Отмечается, что опыт и инициативы Красноярского края будут учтены Минэкономики России при формировании Стратегии развития креативных индустрий, которая поможет сформировать меры поддержки креативного бизнеса, систему подготовки кадров для него.

https://ria.ru/20250405/glava-2009485583.html

https://ria.ru/20250328/kotyukov-2007881484.html

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красноярский край, россия, максим решетников, михаил котюков