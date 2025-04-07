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В Пермском крае школьники спасли тонувшего ребенка-инвалида - РИА Новости, 07.04.2025
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19:01 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/rebenok-2009888348.html
В Пермском крае школьники спасли тонувшего ребенка-инвалида
В Пермском крае школьники спасли тонувшего ребенка-инвалида - РИА Новости, 07.04.2025
В Пермском крае школьники спасли тонувшего ребенка-инвалида
Несколько мальчишек и девочек из деревни в Пермском крае спасли попавшего в полынью озера ребенка-инвалида, пострадавшему сейчас ничего не угрожает, сообщают... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:01:00+03:00
2025-04-07T19:01:00+03:00
хорошие новости
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Несколько мальчишек и девочек из деревни в Пермском крае спасли попавшего в полынью озера ребенка-инвалида, пострадавшему сейчас ничего не угрожает, сообщают местные власти. "Ребята из деревни Груни, ученики младших классов Таборской школы, спасли попавшего в полынью сверстника-инвалида", - сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Оханского округа. Власти сейчас ходатайствуют перед МЧС о награждении ребят. Уточняется, что инцидент произошел после окончания уроков в местной школе: трое мальчиков и две девочки сидели на остановке. Один из ребят заметил, что посреди полыньи на пруду барахтается человек. Ученики побежали к водоему. Там они увидели, что в воде находится их знакомый, мальчик-инвалид. Школьники не растерялись. "Саша Косырев бросился на помощь утопающему, остальные (Данил Косырев, Василиса и Ксения Новиковы, Илья Каменских) побежали в деревню звать на подмогу взрослых. По рассказу Саши, ему не было страшно, он просто осторожно подошел к полынье, схватил Андрея за куртку и вытащил его на лед", - добавляют в администрации. К этому моменту друзья вернулись к пруду с братом пострадавшего. Он помог унести мокрого и напуганного мальчишку домой. Медицинская помощь ему не понадобилась. В краевом ГУ МЧС проинформировали, что инцидент произошел на пруду в деревне Нытвенского округа вечером в понедельник. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
https://ria.ru/20250407/jakutija-2009780994.html
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происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Хорошие новости, Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Пермском крае школьники спасли тонувшего ребенка-инвалида

В Пермском крае школьники спасли тонувшего в ледяной воде ребенка-инвалида

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Несколько мальчишек и девочек из деревни в Пермском крае спасли попавшего в полынью озера ребенка-инвалида, пострадавшему сейчас ничего не угрожает, сообщают местные власти.
"Ребята из деревни Груни, ученики младших классов Таборской школы, спасли попавшего в полынью сверстника-инвалида", - сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Оханского округа.
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Власти сейчас ходатайствуют перед МЧС о награждении ребят.
Уточняется, что инцидент произошел после окончания уроков в местной школе: трое мальчиков и две девочки сидели на остановке. Один из ребят заметил, что посреди полыньи на пруду барахтается человек. Ученики побежали к водоему. Там они увидели, что в воде находится их знакомый, мальчик-инвалид. Школьники не растерялись.
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"Саша Косырев бросился на помощь утопающему, остальные (Данил Косырев, Василиса и Ксения Новиковы, Илья Каменских) побежали в деревню звать на подмогу взрослых. По рассказу Саши, ему не было страшно, он просто осторожно подошел к полынье, схватил Андрея за куртку и вытащил его на лед", - добавляют в администрации.
К этому моменту друзья вернулись к пруду с братом пострадавшего. Он помог унести мокрого и напуганного мальчишку домой. Медицинская помощь ему не понадобилась.
В краевом ГУ МЧС проинформировали, что инцидент произошел на пруду в деревне Нытвенского округа вечером в понедельник. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
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