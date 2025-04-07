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Путин подписал закон об утверждении норм вещевого довольствия осужденных - РИА Новости, 07.04.2025
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15:13 07.04.2025 (обновлено: 15:14 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/putin-2009817188.html
Путин подписал закон об утверждении норм вещевого довольствия осужденных
Путин подписал закон об утверждении норм вещевого довольствия осужденных - РИА Новости, 07.04.2025
Путин подписал закон об утверждении норм вещевого довольствия осужденных
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минюст РФ полномочиями по утверждению норм вещевого довольствия осужденных и порядка их обеспечения... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:13:00+03:00
2025-04-07T15:14:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минюст РФ полномочиями по утверждению норм вещевого довольствия осужденных и порядка их обеспечения этим довольствием, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вносятся изменения в УПК РФ, согласно которым Минюст наделяется полномочиями также по описанию предметов вещевого довольствия, правил ношения заключенными одежды и обуви, выдаваемых им, порядка учёта и выдачи вещевого довольствия, в том числе бывшего в употреблении, а также норм вещевого довольствия детей, содержащихся в домах ребенка исправительного учреждения. Кроме того, законом предусматривается, что в случае отсутствия в данном месяце на лицевом счете осужденного денежных средств, необходимых для полного возмещения стоимости полученных осужденным одежды и обуви, образовавшаяся задолженность удерживается в последующие месяцы из денежных средств, поступающих на его лицевой счет, до полного ее погашения.
https://ria.ru/20250311/minjust-2004213795.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об утверждении норм вещевого довольствия осужденных

Путин наделил Минюст полномочиями по утверждению норм довольствия осужденных

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минюст РФ полномочиями по утверждению норм вещевого довольствия осужденных и порядка их обеспечения этим довольствием, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом вносятся изменения в УПК РФ, согласно которым Минюст наделяется полномочиями также по описанию предметов вещевого довольствия, правил ношения заключенными одежды и обуви, выдаваемых им, порядка учёта и выдачи вещевого довольствия, в том числе бывшего в употреблении, а также норм вещевого довольствия детей, содержащихся в домах ребенка исправительного учреждения.
Кроме того, законом предусматривается, что в случае отсутствия в данном месяце на лицевом счете осужденного денежных средств, необходимых для полного возмещения стоимости полученных осужденным одежды и обуви, образовавшаяся задолженность удерживается в последующие месяцы из денежных средств, поступающих на его лицевой счет, до полного ее погашения.
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