https://ria.ru/20250407/putin-2009817188.html

Путин подписал закон об утверждении норм вещевого довольствия осужденных

Путин подписал закон об утверждении норм вещевого довольствия осужденных - РИА Новости, 07.04.2025

Путин подписал закон об утверждении норм вещевого довольствия осужденных

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минюст РФ полномочиями по утверждению норм вещевого довольствия осужденных и порядка их обеспечения... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:13:00+03:00

2025-04-07T15:13:00+03:00

2025-04-07T15:14:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минюст РФ полномочиями по утверждению норм вещевого довольствия осужденных и порядка их обеспечения этим довольствием, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вносятся изменения в УПК РФ, согласно которым Минюст наделяется полномочиями также по описанию предметов вещевого довольствия, правил ношения заключенными одежды и обуви, выдаваемых им, порядка учёта и выдачи вещевого довольствия, в том числе бывшего в употреблении, а также норм вещевого довольствия детей, содержащихся в домах ребенка исправительного учреждения. Кроме того, законом предусматривается, что в случае отсутствия в данном месяце на лицевом счете осужденного денежных средств, необходимых для полного возмещения стоимости полученных осужденным одежды и обуви, образовавшаяся задолженность удерживается в последующие месяцы из денежных средств, поступающих на его лицевой счет, до полного ее погашения.

https://ria.ru/20250311/minjust-2004213795.html

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общество, россия, владимир путин