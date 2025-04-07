https://ria.ru/20250407/produkty-2009731539.html
Россияне стали чаще заказывать постные продукты
Россияне стали чаще заказывать постные продукты - РИА Новости, 07.04.2025
Россияне стали чаще заказывать постные продукты
Россияне стали на 60% чаще заказывать постные продукты - готовые блюда без продуктов животного происхождения и продукты с альтернативным составом - во время... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T07:01:00+03:00
2025-04-07T07:01:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россияне стали на 60% чаще заказывать постные продукты - готовые блюда без продуктов животного происхождения и продукты с альтернативным составом - во время Великого поста в 2025 году по сравнению с 2024 годом, рассказали РИА Новости в сервисе доставки Ozon fresh. "Спрос на постные продукты у пользователей Ozon fresh в период Великого поста вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет как о готовых блюдах с отсутствием продуктов животного происхождения, так и о продуктах с альтернативным составом", - выяснили аналитики Ozon fresh на основе данных сервиса. Так, например, в 1,5 раза выросли заказы альтернативного молока. Также пользователи сервиса стали вдвое чаще заказывать мясорастительные и растительные полуфабрикаты. Спрос на растительное мясо за год вырос в 5,5 раза. Среди готовых постных блюд самыми популярными стали такие позиции, как борщ постный, плов овощной, винегрет с ароматным подсолнечным маслом и хумус. "Традиционно во время поста растет спрос на растительные продукты повседневного потребления. В 2025 году в топ позиций вошли овощи, которые покупали в два раза чаще по сравнению с прошлым годом. Интересно, что в 2024 году чаще всего в аналогичный период покупали макаронные изделия", - добавили в Ozon Fresh. Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля.
https://ria.ru/20250406/produkty-2009588388.html
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ozon
Россияне стали чаще заказывать постные продукты
Ozon fresh: россияне заказывают постные продукты на 60% чаще в 2025 году
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россияне стали на 60% чаще заказывать постные продукты - готовые блюда без продуктов животного происхождения и продукты с альтернативным составом - во время Великого поста в 2025 году по сравнению с 2024 годом, рассказали РИА Новости в сервисе доставки Ozon fresh.
"Спрос на постные продукты у пользователей Ozon
fresh в период Великого поста вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет как о готовых блюдах с отсутствием продуктов животного происхождения, так и о продуктах с альтернативным составом", - выяснили аналитики Ozon fresh на основе данных сервиса.
Так, например, в 1,5 раза выросли заказы альтернативного молока. Также пользователи сервиса стали вдвое чаще заказывать мясорастительные и растительные полуфабрикаты. Спрос на растительное мясо за год вырос в 5,5 раза.
Среди готовых постных блюд самыми популярными стали такие позиции, как борщ постный, плов овощной, винегрет с ароматным подсолнечным маслом и хумус.
"Традиционно во время поста растет спрос на растительные продукты повседневного потребления. В 2025 году в топ позиций вошли овощи, которые покупали в два раза чаще по сравнению с прошлым годом. Интересно, что в 2024 году чаще всего в аналогичный период покупали макаронные изделия", - добавили в Ozon Fresh.
Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля.