https://ria.ru/20250407/produkty-2009731539.html

Россияне стали чаще заказывать постные продукты

Россияне стали чаще заказывать постные продукты - РИА Новости, 07.04.2025

Россияне стали чаще заказывать постные продукты

Россияне стали на 60% чаще заказывать постные продукты - готовые блюда без продуктов животного происхождения и продукты с альтернативным составом - во время... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T07:01:00+03:00

2025-04-07T07:01:00+03:00

2025-04-07T07:01:00+03:00

ozon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583994042_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_08cdb57f8fa41e524640e45ccd75d3ac.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россияне стали на 60% чаще заказывать постные продукты - готовые блюда без продуктов животного происхождения и продукты с альтернативным составом - во время Великого поста в 2025 году по сравнению с 2024 годом, рассказали РИА Новости в сервисе доставки Ozon fresh. "Спрос на постные продукты у пользователей Ozon fresh в период Великого поста вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет как о готовых блюдах с отсутствием продуктов животного происхождения, так и о продуктах с альтернативным составом", - выяснили аналитики Ozon fresh на основе данных сервиса. Так, например, в 1,5 раза выросли заказы альтернативного молока. Также пользователи сервиса стали вдвое чаще заказывать мясорастительные и растительные полуфабрикаты. Спрос на растительное мясо за год вырос в 5,5 раза. Среди готовых постных блюд самыми популярными стали такие позиции, как борщ постный, плов овощной, винегрет с ароматным подсолнечным маслом и хумус. "Традиционно во время поста растет спрос на растительные продукты повседневного потребления. В 2025 году в топ позиций вошли овощи, которые покупали в два раза чаще по сравнению с прошлым годом. Интересно, что в 2024 году чаще всего в аналогичный период покупали макаронные изделия", - добавили в Ozon Fresh. Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля.

https://ria.ru/20250406/produkty-2009588388.html

https://ria.ru/20250406/produkty-2009632039.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ozon