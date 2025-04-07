https://ria.ru/20250407/prazdnik-2009414291.html

7 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 7 апреля в России и в мире по календарю

7 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Вне зависимости от погоды за окном 7 апреля 2025 года - это прекрасный день для того, чтобы всерьез задуматься о своем здоровье. В этот же день отмечают... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T05:00:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вне зависимости от погоды за окном 7 апреля 2025 года - это прекрасный день для того, чтобы всерьез задуматься о своем здоровье. В этот же день отмечают значимый христианский праздник, а также другие профессиональные, международные и другие торжества. Какой сегодня праздник выпадает по календарю в России и в мире, что можно делать и на какие приметы стоит обратить внимание - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВот уже более трех десятилетий назад, в 1994 году, впервые был зарегистрирован теперь уже привычный национальный домен .RU. С тех пор эту дату - 7 апреля - принято считать Днем рождения Рунета. В честь этого события проводятся тематические мероприятия и акции, а сам Рунет продолжает развиваться.Еще одно значимое национальное событие, которое также отмечается 7 апреля - это День памяти погибших подводников. Он был установлен приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 19 декабря 1995 года и связан с трагической гибелью в 1989 году атомной подлодки "Комсомолец".Церковный праздник сегодняСамый важный праздник церковного календаря, выпадающий на 7 апреля - это, несомненно, Благовещение Пресвятой Богородицы. Он относится к числу двенадцати главных православных праздников или, как их также называют, двунадесятых. Название праздника переводится как “благая весть”, ведь именно в этот день Дева Мария получила весть о том, что станет матерью Спасителя.В этот же день отмечают и преставление святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Он родился на территории современной Тверской области, образование получил сначала в Торопецком Духовном училище и Псковской семинарии, затем - в Петербургской Духовной академии. Много служил за границей (в Польше, Америке, Литве), а в 1917 году избран Патриархом.Чтят в этот день и память преподобного Саввы Нового, иеромонаха. На эту же дату приходится и празднование двух икон Божией Матери: "Благовещение" Московская и "Благовещение" Киевская.Народный праздникНародный календарь упоминает 7 апреля как Бабий праздник. В этот день строго-настрого запрещалось заниматься любыми видами труда (некоторые даже верили, что если птица в этот день совьет гнездо, то после несколько суток не сможет подняться в воздух).К слову, о птицах в этот день было принято проявлять заботу. Например, пернатых выкупали у торговцев и выпускали на волю. Это считалось очень хорошей приметой.Считалось, что девушкам в этот день не стоит делать прически, стричь волосы или слишком сильно наряжаться. Зато полагалось сжечь старую соломенную постель, чтобы вместе с ней избавиться от возможных недугов.Верили люди и в то, что на 7 апреля по погоде можно предсказать будущий урожай. Например, если пошел дождь — уродится рожь, а если разразится гроза — урожай орехов будет богатым.Какой сегодня праздник в мире7 апреля во многих странах мира отмечается Всемирный день здоровья. В этот же день 1948 года была основана Всемирная организация здравоохранения (сокращенно именуемая ВОЗ), а сам праздник ежегодно отмечается, начиная с 1950 года. Каждый год для праздника выбирается новая тема, в 2025 году его девизом выбран "Здоровое начало жизни – залог благополучного будущего". А значит, в центре внимания окажется здоровье матери и новорожденных детей.В этот же день отмечается и несколько национальных праздников:Памятные даты в истории1803 год - в России на страницах одной из газет Санкт-Петербурга впервые упомянуто словосочетание "железная дорога";1805 год - в Вене в первый раз прозвучала Третья симфония композитора Людвига ван Бетховена;1827 год - в продаже поступили серные спички;1934 год - в России создан Главрыбвод.Кто родился 7 апреля из знаменитостейВ этот день день рождения отмечают:ИмениныПеречень именинников на 7 апреля более чем скромный: поздравления принимают Савва и Тихон.

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https://ria.ru/20240407/podvodniki-1938032550.html

https://ria.ru/20250331/blagoveschenie-1604322975.html

https://ria.ru/20070517/65648195.html

https://ria.ru/20240407/zdorove-1938020818.html

https://ria.ru/20140407/1002332210.html

https://ria.ru/20240407/matvienko-1938042015.html

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Артем Смирнов

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