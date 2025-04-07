https://ria.ru/20250407/pozhar-2009911128.html

У здания суда в Париже произошел крупный пожар

У здания суда в Париже произошел крупный пожар - РИА Новости, 07.04.2025

У здания суда в Париже произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел на северо-западе Парижа, недалеко от здания уголовного трибунала, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T21:58:00+03:00

2025-04-07T21:58:00+03:00

2025-04-07T21:58:00+03:00

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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Крупный пожар произошел на северо-западе Парижа, недалеко от здания уголовного трибунала, сообщает телеканал BFMTV. Телеканал и проживающие неподалеку пользователи в социальных сетях публикуют фотографии плотного столба дыма, поднимающегося над французской столицей. По информации пожарной службы города, возгорание началось на бульваре Дуомон. Часть кольцевой автодороги в районе Пор д"Аньер перекрыта. Спасательные службы призвали граждан избегать сектор. Как пишет интернет-издание Sortir a Paris, пожар произошел на заводе по сбору и переработке отходов Syctom.

https://ria.ru/20241030/pozhar-1980827742.html

париж

франция

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупный пожар на северо-западе Парижа Как пишет интернет-издание Sortir a Paris, возгорание произошло на заводе по сбору и переработке отходов Syctom. 2025-04-07T21:58 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция