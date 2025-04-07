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У здания суда в Париже произошел крупный пожар - РИА Новости, 07.04.2025
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21:58 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/pozhar-2009911128.html
У здания суда в Париже произошел крупный пожар
У здания суда в Париже произошел крупный пожар - РИА Новости, 07.04.2025
У здания суда в Париже произошел крупный пожар
Крупный пожар произошел на северо-западе Парижа, недалеко от здания уголовного трибунала, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:58:00+03:00
2025-04-07T21:58:00+03:00
в мире
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Крупный пожар произошел на северо-западе Парижа, недалеко от здания уголовного трибунала, сообщает телеканал BFMTV. Телеканал и проживающие неподалеку пользователи в социальных сетях публикуют фотографии плотного столба дыма, поднимающегося над французской столицей. По информации пожарной службы города, возгорание началось на бульваре Дуомон. Часть кольцевой автодороги в районе Пор д"Аньер перекрыта. Спасательные службы призвали граждан избегать сектор. Как пишет интернет-издание Sortir a Paris, пожар произошел на заводе по сбору и переработке отходов Syctom.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Крупный пожар на северо-западе Парижа
Как пишет интернет-издание Sortir a Paris, возгорание произошло на заводе по сбору и переработке отходов Syctom.
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
У здания суда в Париже произошел крупный пожар

BFMTV: на северо-западе Парижа недалеко от здания суда произошел крупный пожар

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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Крупный пожар произошел на северо-западе Парижа, недалеко от здания уголовного трибунала, сообщает телеканал BFMTV.
Телеканал и проживающие неподалеку пользователи в социальных сетях публикуют фотографии плотного столба дыма, поднимающегося над французской столицей.
По информации пожарной службы города, возгорание началось на бульваре Дуомон. Часть кольцевой автодороги в районе Пор д"Аньер перекрыта. Спасательные службы призвали граждан избегать сектор.
Как пишет интернет-издание Sortir a Paris, пожар произошел на заводе по сбору и переработке отходов Syctom.
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