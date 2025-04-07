https://ria.ru/20250407/pozhar-2009911128.html
У здания суда в Париже произошел крупный пожар
У здания суда в Париже произошел крупный пожар - РИА Новости, 07.04.2025
У здания суда в Париже произошел крупный пожар
Крупный пожар произошел на северо-западе Парижа, недалеко от здания уголовного трибунала, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:58:00+03:00
2025-04-07T21:58:00+03:00
2025-04-07T21:58:00+03:00
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Крупный пожар произошел на северо-западе Парижа, недалеко от здания уголовного трибунала, сообщает телеканал BFMTV. Телеканал и проживающие неподалеку пользователи в социальных сетях публикуют фотографии плотного столба дыма, поднимающегося над французской столицей. По информации пожарной службы города, возгорание началось на бульваре Дуомон. Часть кольцевой автодороги в районе Пор д"Аньер перекрыта. Спасательные службы призвали граждан избегать сектор. Как пишет интернет-издание Sortir a Paris, пожар произошел на заводе по сбору и переработке отходов Syctom.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009910469_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a10870f86be9f873599ed4a84971739.jpg
Крупный пожар на северо-западе Парижа
Как пишет интернет-издание Sortir a Paris, возгорание произошло на заводе по сбору и переработке отходов Syctom.
2025-04-07T21:58
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
У здания суда в Париже произошел крупный пожар
BFMTV: на северо-западе Парижа недалеко от здания суда произошел крупный пожар