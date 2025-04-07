https://ria.ru/20250407/pozhar-2009891308.html

В Бурятии загорелось здание отдела внутренних дел

В Бурятии загорелось здание отдела внутренних дел - РИА Новости, 07.04.2025

В Бурятии загорелось здание отдела внутренних дел

Пожар в здании отдела внутренних дел произошел в поселке Таксимо Муйского района Бурятии, возгорание было локализовано на площади 575 квадратных метров,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T19:16:00+03:00

2025-04-07T19:16:00+03:00

2025-04-07T19:16:00+03:00

происшествия

таксимо

муйский район

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 7 апр – РИА Новости. Пожар в здании отдела внутренних дел произошел в поселке Таксимо Муйского района Бурятии, возгорание было локализовано на площади 575 квадратных метров, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. По данным агентства, сообщение о возгорании на территории отделения внутренних дел в поселке Таксимо поступило вечером в понедельник. На момент прибытия пожарных горела крыша двухэтажного здания и гаражей. "В 22.53 (17.53 мск) пожар был локализован на предварительной площади 575 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы по тушению возгорания продолжаются. На месте работают 16 человек и шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

https://ria.ru/20240827/peterburg-1968708696.html

таксимо

муйский район

республика бурятия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, таксимо, муйский район, республика бурятия