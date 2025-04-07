Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии загорелось здание отдела внутренних дел - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/pozhar-2009891308.html
В Бурятии загорелось здание отдела внутренних дел
В Бурятии загорелось здание отдела внутренних дел - РИА Новости, 07.04.2025
В Бурятии загорелось здание отдела внутренних дел
Пожар в здании отдела внутренних дел произошел в поселке Таксимо Муйского района Бурятии, возгорание было локализовано на площади 575 квадратных метров,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:16:00+03:00
2025-04-07T19:16:00+03:00
происшествия
таксимо
муйский район
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986155256_0:496:960:1036_1920x0_80_0_0_6acf5b4a3708a3e51069038f6fc64b29.jpg
УЛАН-УДЭ, 7 апр – РИА Новости. Пожар в здании отдела внутренних дел произошел в поселке Таксимо Муйского района Бурятии, возгорание было локализовано на площади 575 квадратных метров, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. По данным агентства, сообщение о возгорании на территории отделения внутренних дел в поселке Таксимо поступило вечером в понедельник. На момент прибытия пожарных горела крыша двухэтажного здания и гаражей. "В 22.53 (17.53 мск) пожар был локализован на предварительной площади 575 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы по тушению возгорания продолжаются. На месте работают 16 человек и шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
https://ria.ru/20240827/peterburg-1968708696.html
таксимо
муйский район
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986155256_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_35b590e85bf4d04c6897fa90c4ca1600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таксимо, муйский район, республика бурятия
Происшествия, Таксимо, Муйский район, Республика Бурятия
В Бурятии загорелось здание отдела внутренних дел

Здание ОВД загорелось в Бурятии, пожар локализовали на площади 575 квадратов

© Фото : МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 7 апр – РИА Новости. Пожар в здании отдела внутренних дел произошел в поселке Таксимо Муйского района Бурятии, возгорание было локализовано на площади 575 квадратных метров, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС.
По данным агентства, сообщение о возгорании на территории отделения внутренних дел в поселке Таксимо поступило вечером в понедельник. На момент прибытия пожарных горела крыша двухэтажного здания и гаражей.
«
"В 22.53 (17.53 мск) пожар был локализован на предварительной площади 575 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по тушению возгорания продолжаются. На месте работают 16 человек и шесть единиц техники.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В Петербурге вспыхнул пожар в здании университета МВД
27 августа 2024, 12:29
 
ПроисшествияТаксимоМуйский районРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала