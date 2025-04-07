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В Бурятии загорелось здание отдела внутренних дел
В Бурятии загорелось здание отдела внутренних дел - РИА Новости, 07.04.2025
В Бурятии загорелось здание отдела внутренних дел
Пожар в здании отдела внутренних дел произошел в поселке Таксимо Муйского района Бурятии, возгорание было локализовано на площади 575 квадратных метров,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:16:00+03:00
2025-04-07T19:16:00+03:00
2025-04-07T19:16:00+03:00
происшествия
таксимо
муйский район
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 7 апр – РИА Новости. Пожар в здании отдела внутренних дел произошел в поселке Таксимо Муйского района Бурятии, возгорание было локализовано на площади 575 квадратных метров, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. По данным агентства, сообщение о возгорании на территории отделения внутренних дел в поселке Таксимо поступило вечером в понедельник. На момент прибытия пожарных горела крыша двухэтажного здания и гаражей. "В 22.53 (17.53 мск) пожар был локализован на предварительной площади 575 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы по тушению возгорания продолжаются. На месте работают 16 человек и шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
https://ria.ru/20240827/peterburg-1968708696.html
таксимо
муйский район
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таксимо, муйский район, республика бурятия
Происшествия, Таксимо, Муйский район, Республика Бурятия
В Бурятии загорелось здание отдела внутренних дел
Здание ОВД загорелось в Бурятии, пожар локализовали на площади 575 квадратов