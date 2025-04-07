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В Минфине США ожидают напряженных переговоров по пошлинам - РИА Новости, 07.04.2025
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23:49 07.04.2025
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В Минфине США ожидают напряженных переговоров по пошлинам
В Минфине США ожидают напряженных переговоров по пошлинам - РИА Новости, 07.04.2025
В Минфине США ожидают напряженных переговоров по пошлинам
Глава минфина США Скотт Бессент ожидает, что переговоры с торговыми партнерами по вопросу пошлин будут напряженными и могут затянуться до июня. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T23:49:00+03:00
2025-04-07T23:49:00+03:00
скотт бессент
министерство финансов сша
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент ожидает, что переговоры с торговыми партнерами по вопросу пошлин будут напряженными и могут затянуться до июня. "Могу вам сказать, что к нам обратились уже 50, 60, возможно, почти 70 стран. Так что апрель, май, может быть, и июнь будут напряженным", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Бессент также выразил уверенность в том, что переговоры с торговыми партнерами станут продуктивными.
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скотт бессент, министерство финансов сша, введение трампом пошлин на импорт
Скотт Бессент, Министерство финансов США, Введение Трампом пошлин на импорт
В Минфине США ожидают напряженных переговоров по пошлинам

Глава Минфина США Бессент: переговоры по пошлинам могут затянуться до июня

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент ожидает, что переговоры с торговыми партнерами по вопросу пошлин будут напряженными и могут затянуться до июня.
«
"Могу вам сказать, что к нам обратились уже 50, 60, возможно, почти 70 стран. Так что апрель, май, может быть, и июнь будут напряженным", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Бессент также выразил уверенность в том, что переговоры с торговыми партнерами станут продуктивными.
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