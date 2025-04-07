https://ria.ru/20250407/poshliny-2009921303.html
В Минфине США ожидают напряженных переговоров по пошлинам
В Минфине США ожидают напряженных переговоров по пошлинам - РИА Новости, 07.04.2025
В Минфине США ожидают напряженных переговоров по пошлинам
Глава минфина США Скотт Бессент ожидает, что переговоры с торговыми партнерами по вопросу пошлин будут напряженными и могут затянуться до июня. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T23:49:00+03:00
2025-04-07T23:49:00+03:00
2025-04-07T23:49:00+03:00
скотт бессент
министерство финансов сша
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент ожидает, что переговоры с торговыми партнерами по вопросу пошлин будут напряженными и могут затянуться до июня. "Могу вам сказать, что к нам обратились уже 50, 60, возможно, почти 70 стран. Так что апрель, май, может быть, и июнь будут напряженным", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Бессент также выразил уверенность в том, что переговоры с торговыми партнерами станут продуктивными.
https://ria.ru/20250407/tramp-2009916192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скотт бессент, министерство финансов сша, введение трампом пошлин на импорт
Скотт Бессент, Министерство финансов США, Введение Трампом пошлин на импорт
В Минфине США ожидают напряженных переговоров по пошлинам
Глава Минфина США Бессент: переговоры по пошлинам могут затянуться до июня