https://ria.ru/20250407/poshliny-2009921303.html

В Минфине США ожидают напряженных переговоров по пошлинам

В Минфине США ожидают напряженных переговоров по пошлинам - РИА Новости, 07.04.2025

В Минфине США ожидают напряженных переговоров по пошлинам

Глава минфина США Скотт Бессент ожидает, что переговоры с торговыми партнерами по вопросу пошлин будут напряженными и могут затянуться до июня. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T23:49:00+03:00

2025-04-07T23:49:00+03:00

2025-04-07T23:49:00+03:00

скотт бессент

министерство финансов сша

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент ожидает, что переговоры с торговыми партнерами по вопросу пошлин будут напряженными и могут затянуться до июня. "Могу вам сказать, что к нам обратились уже 50, 60, возможно, почти 70 стран. Так что апрель, май, может быть, и июнь будут напряженным", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Бессент также выразил уверенность в том, что переговоры с торговыми партнерами станут продуктивными.

https://ria.ru/20250407/tramp-2009916192.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

скотт бессент, министерство финансов сша, введение трампом пошлин на импорт