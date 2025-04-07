https://ria.ru/20250407/poshliny-2009875930.html

В ЕС никто не хочет торговой войны с США, заявил Сийярто

В ЕС никто не хочет торговой войны с США, заявил Сийярто - РИА Новости, 07.04.2025

В ЕС никто не хочет торговой войны с США, заявил Сийярто

Единства по вопросу введения новых пошлин на американские товары в Евросоюзе нет, но торговой войны с США не хочет никто, заявил венгерский министр иностранных... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:58:00+03:00

2025-04-07T17:58:00+03:00

2025-04-07T18:02:00+03:00

сша

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

петер сийярто

венгрия

экономика

люксембург (округ)

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БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Единства по вопросу введения новых пошлин на американские товары в Евросоюзе нет, но торговой войны с США не хочет никто, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Полного европейского единства по этому вопросу (введения ответных пошлин против американских товаров - ред.) нет, но, наверное, могу сказать, что торговой войны с США не хочет никто", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания министров торговли стран ЕС в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.Он также выразил надежду, что введения пошлин со стороны ЕС удастся избежать, поскольку "подобная эскалация не пойдет на пользу никому".

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009840513.html

сша

венгрия

люксембург (округ)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, петер сийярто, венгрия, экономика, люксембург (округ)