https://ria.ru/20250407/poshliny-2009875930.html
В ЕС никто не хочет торговой войны с США, заявил Сийярто
В ЕС никто не хочет торговой войны с США, заявил Сийярто - РИА Новости, 07.04.2025
В ЕС никто не хочет торговой войны с США, заявил Сийярто
Единства по вопросу введения новых пошлин на американские товары в Евросоюзе нет, но торговой войны с США не хочет никто, заявил венгерский министр иностранных... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:58:00+03:00
2025-04-07T17:58:00+03:00
2025-04-07T18:02:00+03:00
сша
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
петер сийярто
венгрия
экономика
люксембург (округ)
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БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Единства по вопросу введения новых пошлин на американские товары в Евросоюзе нет, но торговой войны с США не хочет никто, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Полного европейского единства по этому вопросу (введения ответных пошлин против американских товаров - ред.) нет, но, наверное, могу сказать, что торговой войны с США не хочет никто", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания министров торговли стран ЕС в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.Он также выразил надежду, что введения пошлин со стороны ЕС удастся избежать, поскольку "подобная эскалация не пойдет на пользу никому".
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009840513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, петер сийярто, венгрия, экономика, люксембург (округ)
США, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, Петер Сийярто, Венгрия, Экономика, Люксембург (округ)
В ЕС никто не хочет торговой войны с США, заявил Сийярто
Сийярто: в ЕС нет единства по пошлинам США, но торговой войны не хочет никто