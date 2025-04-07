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В ЕС никто не хочет торговой войны с США, заявил Сийярто - РИА Новости, 07.04.2025
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17:58 07.04.2025 (обновлено: 18:02 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009875930.html
В ЕС никто не хочет торговой войны с США, заявил Сийярто
В ЕС никто не хочет торговой войны с США, заявил Сийярто - РИА Новости, 07.04.2025
В ЕС никто не хочет торговой войны с США, заявил Сийярто
Единства по вопросу введения новых пошлин на американские товары в Евросоюзе нет, но торговой войны с США не хочет никто, заявил венгерский министр иностранных... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:58:00+03:00
2025-04-07T18:02:00+03:00
сша
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
петер сийярто
венгрия
экономика
люксембург (округ)
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БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Единства по вопросу введения новых пошлин на американские товары в Евросоюзе нет, но торговой войны с США не хочет никто, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Полного европейского единства по этому вопросу (введения ответных пошлин против американских товаров - ред.) нет, но, наверное, могу сказать, что торговой войны с США не хочет никто", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания министров торговли стран ЕС в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.Он также выразил надежду, что введения пошлин со стороны ЕС удастся избежать, поскольку "подобная эскалация не пойдет на пользу никому".
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венгрия
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сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, петер сийярто, венгрия, экономика, люксембург (округ)
США, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, Петер Сийярто, Венгрия, Экономика, Люксембург (округ)
В ЕС никто не хочет торговой войны с США, заявил Сийярто

Сийярто: в ЕС нет единства по пошлинам США, но торговой войны не хочет никто

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Единства по вопросу введения новых пошлин на американские товары в Евросоюзе нет, но торговой войны с США не хочет никто, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"Полного европейского единства по этому вопросу (введения ответных пошлин против американских товаров - ред.) нет, но, наверное, могу сказать, что торговой войны с США не хочет никто", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания министров торговли стран ЕС в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.
Он также выразил надежду, что введения пошлин со стороны ЕС удастся избежать, поскольку "подобная эскалация не пойдет на пользу никому".
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СШАЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортПетер СийяртоВенгрияЭкономикаЛюксембург (округ)
 
 
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