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Сийярто заявил об одной стране ЕС, предложившей отложить пошлины против США - РИА Новости, 07.04.2025
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17:25 07.04.2025 (обновлено: 17:26 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009863841.html
Сийярто заявил об одной стране ЕС, предложившей отложить пошлины против США
Сийярто заявил об одной стране ЕС, предложившей отложить пошлины против США - РИА Новости, 07.04.2025
Сийярто заявил об одной стране ЕС, предложившей отложить пошлины против США
Представитель "одной из крупнейших стран ЕС" на встрече министров торговли сообщества предложил отложить введение новых пошлин против товаров из США, заявил... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:25:00+03:00
2025-04-07T17:26:00+03:00
сша
венгрия
петер сийярто
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Представитель "одной из крупнейших стран ЕС" на встрече министров торговли сообщества предложил отложить введение новых пошлин против товаров из США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Он объяснил, что для принятия решения необходимо согласие квалифицированного большинства стран ЕС, поэтому одна Венгрия не может заблокировать введение новой меры. "На заседании одна большая, одна из крупнейших (стран ЕС - ред.) предложила отложить введение таможенных пошлин, которые намеревался ввести Евросоюз. Так что некоторые страны ЕС способны к рациональному мышлению", - сказал Сийярто по окончании заседания венгерским журналистам, трансляцию выступления вел телеканал М1.
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сша, венгрия, петер сийярто, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
США, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Сийярто заявил об одной стране ЕС, предложившей отложить пошлины против США

Сийярто: одна из крупных стран ЕС призвала отложить введение пошлин против США

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Представитель "одной из крупнейших стран ЕС" на встрече министров торговли сообщества предложил отложить введение новых пошлин против товаров из США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Он объяснил, что для принятия решения необходимо согласие квалифицированного большинства стран ЕС, поэтому одна Венгрия не может заблокировать введение новой меры.
«
"На заседании одна большая, одна из крупнейших (стран ЕС - ред.) предложила отложить введение таможенных пошлин, которые намеревался ввести Евросоюз. Так что некоторые страны ЕС способны к рациональному мышлению", - сказал Сийярто по окончании заседания венгерским журналистам, трансляцию выступления вел телеканал М1.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Венгрии объяснили, почему США хотят ввести пошлины против ЕС
13 февраля, 20:22
 
СШАВенгрияПетер СийяртоЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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