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Глава ЕК подтвердила готовность продолжать переговоры с США по пошлинам
Глава ЕК подтвердила готовность продолжать переговоры с США по пошлинам - РИА Новости, 07.04.2025
Глава ЕК подтвердила готовность продолжать переговоры с США по пошлинам
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность продолжать переговоры с США на разных уровнях, чтобы добиться решения проблемы пошлин в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:29:00+03:00
2025-04-07T16:29:00+03:00
2025-04-07T16:29:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность продолжать переговоры с США на разных уровнях, чтобы добиться решения проблемы пошлин в результате диалога без применения ответных мер. "Мы готовы к переговорам. Параллельно мы готовим возможные ответные меры, но предпочитаем добиться решения на переговорах", - сказала фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе. Она также прокомментировала отсутствие контактов с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что на данном этапе обсуждаются технические вопросы возможного будущего соглашения. По словам главы ЕК, необходимо сначала уладить технические детали, и только после этого "возможны следующие шаги". На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Глава ЕК подтвердила готовность продолжать переговоры с США по пошлинам
Глава ЕК фон дер Ляйен подтвердила готовность продолжать переговоры с США