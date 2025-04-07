https://ria.ru/20250407/poshliny-2009790597.html

В Кремле рассказали о борьбе с последствиями введения Трампом пошлин

В Кремле рассказали о борьбе с последствиями введения Трампом пошлин - РИА Новости, 07.04.2025

В Кремле рассказали о борьбе с последствиями введения Трампом пошлин

Экономические власти РФ делают все, чтобы минимизировать последствия мирового экономического шторма для России после решения США о пошлинах, заявил... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:12:00+03:00

2025-04-07T13:12:00+03:00

2025-04-07T13:12:00+03:00

экономика

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Экономические власти РФ делают все, чтобы минимизировать последствия мирового экономического шторма для России после решения США о пошлинах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль какие-то риски для экономики России в связи с падением цен на нефть. Ранее сообщалось, что из данных торгов следует, что мировые цены на нефть в понедельник утром теряют больше 4%, цена барреля нефти марки Brent впервые с апреля 2021 года опустилась ниже 63 долларов. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009788144.html

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экономика, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт