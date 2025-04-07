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В Кремле рассказали о борьбе с последствиями введения Трампом пошлин - РИА Новости, 07.04.2025
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13:12 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009790597.html
В Кремле рассказали о борьбе с последствиями введения Трампом пошлин
В Кремле рассказали о борьбе с последствиями введения Трампом пошлин - РИА Новости, 07.04.2025
В Кремле рассказали о борьбе с последствиями введения Трампом пошлин
Экономические власти РФ делают все, чтобы минимизировать последствия мирового экономического шторма для России после решения США о пошлинах, заявил... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:12:00+03:00
2025-04-07T13:12:00+03:00
экономика
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Экономические власти РФ делают все, чтобы минимизировать последствия мирового экономического шторма для России после решения США о пошлинах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль какие-то риски для экономики России в связи с падением цен на нефть. Ранее сообщалось, что из данных торгов следует, что мировые цены на нефть в понедельник утром теряют больше 4%, цена барреля нефти марки Brent впервые с апреля 2021 года опустилась ниже 63 долларов. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009788144.html
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
В Кремле рассказали о борьбе с последствиями введения Трампом пошлин

Песков: Россия делает все для минимизации последствий экономического шторма

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Экономические власти РФ делают все, чтобы минимизировать последствия мирового экономического шторма для России после решения США о пошлинах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль какие-то риски для экономики России в связи с падением цен на нефть.
Президент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный им указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Песков прокомментировал решение Трампа ввести пошлины
Вчера, 13:02
Ранее сообщалось, что из данных торгов следует, что мировые цены на нефть в понедельник утром теряют больше 4%, цена барреля нефти марки Brent впервые с апреля 2021 года опустилась ниже 63 долларов.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Песков оценил последствия от новых пошлин США
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ЭкономикаРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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