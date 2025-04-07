https://ria.ru/20250407/poshliny-2009731328.html

Эксперт рассказал о последствиях повышения пошлин США

Эксперт рассказал о последствиях повышения пошлин США - РИА Новости, 07.04.2025

Эксперт рассказал о последствиях повышения пошлин США

Постоянное повышение пошлин со стороны США будет все больше отделять американскую экономику от мировой, приведет к большим изменениям в структуре экономической... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T06:56:00+03:00

2025-04-07T06:56:00+03:00

2025-04-07T10:46:00+03:00

экономика

сша

китай

пекин

дональд трамп

скотт бессент

ван и (политик)

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Постоянное повышение пошлин со стороны США будет все больше отделять американскую экономику от мировой, приведет к большим изменениям в структуре экономической глобализации, что окажет негативное влияние на американскую экономику, заявил РИА Новости научный сотрудник отдела макроэкономических исследований Центра исследований развития при Государственном совете КНР Чжан Лицюнь. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. "Постоянное повышение пошлин со стороны США будет все больше отделять американскую экономику от мировой, что приведет к существенным изменениям в структуре экономической глобализации. Эти изменения в целом окажут негативное влияние на американскую экономику", - сказал Чжан Лицюнь. По его словам, на китайскую экономику введенные США пошлины окажут "ограниченное влияние". "Население Китая составляет 1,4 миллиарда человек, и на фоне устойчивого восстановления и положительной динамики экономики, а также улучшения ситуации с занятостью и доходами, внутренний рынок обладает огромным потенциалом спроса", - пояснил эксперт. Чжан Лицюнь напомнил, что в 2024 году объем инвестиций в Китае составил 52 триллиона юаней (7,14 триллиона долларов), розничные продажи потребительских товаров — 48 триллионов юаней (6,5 триллиона долларов), а объем экспорта — 25 триллионов юаней (3,43 триллиона долларов). "Это свидетельствует о том, что экономика Китая в основном опирается на сверхкрупный внутренний рынок, и влияние изменений внешнего спроса относительно ограничено", - считает эксперт. Он отметил, что в условиях взаимного повышения таможенных пошлин доля сельскохозяйственной продукции и других товаров, которые Китай сможет заменить в импорте из США, значительно увеличится. "Поскольку Китай располагает устойчивыми возможностями сельскохозяйственного производства, развитой системой обрабатывающей промышленности, а также альтернативными источниками импорта на международных рынках, поэтому влияние будет ограниченным", - пояснил Чжан Лицюнь. В ответ на пошлины США Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.

https://ria.ru/20250407/tramp-2009728606.html

https://ria.ru/20250407/tramp-2009722722.html

https://ria.ru/20250405/kitaj-2009538460.html

https://ria.ru/20250405/kitaj-2009509137.html

сша

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, китай, пекин, дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт