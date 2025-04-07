Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о последствиях повышения пошлин США - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 07.04.2025 (обновлено: 10:46 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009731328.html
Эксперт рассказал о последствиях повышения пошлин США
Эксперт рассказал о последствиях повышения пошлин США - РИА Новости, 07.04.2025
Эксперт рассказал о последствиях повышения пошлин США
Постоянное повышение пошлин со стороны США будет все больше отделять американскую экономику от мировой, приведет к большим изменениям в структуре экономической... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T06:56:00+03:00
2025-04-07T10:46:00+03:00
экономика
сша
китай
пекин
дональд трамп
скотт бессент
ван и (политик)
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009073409_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_43deba05419109aa0c88c5423c475e46.jpg
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Постоянное повышение пошлин со стороны США будет все больше отделять американскую экономику от мировой, приведет к большим изменениям в структуре экономической глобализации, что окажет негативное влияние на американскую экономику, заявил РИА Новости научный сотрудник отдела макроэкономических исследований Центра исследований развития при Государственном совете КНР Чжан Лицюнь. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. "Постоянное повышение пошлин со стороны США будет все больше отделять американскую экономику от мировой, что приведет к существенным изменениям в структуре экономической глобализации. Эти изменения в целом окажут негативное влияние на американскую экономику", - сказал Чжан Лицюнь. По его словам, на китайскую экономику введенные США пошлины окажут "ограниченное влияние". "Население Китая составляет 1,4 миллиарда человек, и на фоне устойчивого восстановления и положительной динамики экономики, а также улучшения ситуации с занятостью и доходами, внутренний рынок обладает огромным потенциалом спроса", - пояснил эксперт. Чжан Лицюнь напомнил, что в 2024 году объем инвестиций в Китае составил 52 триллиона юаней (7,14 триллиона долларов), розничные продажи потребительских товаров — 48 триллионов юаней (6,5 триллиона долларов), а объем экспорта — 25 триллионов юаней (3,43 триллиона долларов). "Это свидетельствует о том, что экономика Китая в основном опирается на сверхкрупный внутренний рынок, и влияние изменений внешнего спроса относительно ограничено", - считает эксперт. Он отметил, что в условиях взаимного повышения таможенных пошлин доля сельскохозяйственной продукции и других товаров, которые Китай сможет заменить в импорте из США, значительно увеличится. "Поскольку Китай располагает устойчивыми возможностями сельскохозяйственного производства, развитой системой обрабатывающей промышленности, а также альтернативными источниками импорта на международных рынках, поэтому влияние будет ограниченным", - пояснил Чжан Лицюнь. В ответ на пошлины США Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
https://ria.ru/20250407/tramp-2009728606.html
https://ria.ru/20250407/tramp-2009722722.html
https://ria.ru/20250405/kitaj-2009538460.html
https://ria.ru/20250405/kitaj-2009509137.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009073409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e54ca50cf10f3707129f9a4237793efa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, китай, пекин, дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на импорт
Эксперт рассказал о последствиях повышения пошлин США

Ученый Чжан Лицюнь: повышение пошлин отделит экономику США от мировой

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Постоянное повышение пошлин со стороны США будет все больше отделять американскую экономику от мировой, приведет к большим изменениям в структуре экономической глобализации, что окажет негативное влияние на американскую экономику, заявил РИА Новости научный сотрудник отдела макроэкономических исследований Центра исследований развития при Государственном совете КНР Чжан Лицюнь.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США
Вчера, 05:48
"Постоянное повышение пошлин со стороны США будет все больше отделять американскую экономику от мировой, что приведет к существенным изменениям в структуре экономической глобализации. Эти изменения в целом окажут негативное влияние на американскую экономику", - сказал Чжан Лицюнь.
По его словам, на китайскую экономику введенные США пошлины окажут "ограниченное влияние".
"Население Китая составляет 1,4 миллиарда человек, и на фоне устойчивого восстановления и положительной динамики экономики, а также улучшения ситуации с занятостью и доходами, внутренний рынок обладает огромным потенциалом спроса", - пояснил эксперт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Трамп назвал условие сделки с Китаем
Вчера, 02:56
Чжан Лицюнь напомнил, что в 2024 году объем инвестиций в Китае составил 52 триллиона юаней (7,14 триллиона долларов), розничные продажи потребительских товаров — 48 триллионов юаней (6,5 триллиона долларов), а объем экспорта — 25 триллионов юаней (3,43 триллиона долларов).
"Это свидетельствует о том, что экономика Китая в основном опирается на сверхкрупный внутренний рынок, и влияние изменений внешнего спроса относительно ограничено", - считает эксперт.
Он отметил, что в условиях взаимного повышения таможенных пошлин доля сельскохозяйственной продукции и других товаров, которые Китай сможет заменить в импорте из США, значительно увеличится.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Китай назвал давление и угрозы США неверным способом взаимодействия
5 апреля, 16:14
"Поскольку Китай располагает устойчивыми возможностями сельскохозяйственного производства, развитой системой обрабатывающей промышленности, а также альтернативными источниками импорта на международных рынках, поэтому влияние будет ограниченным", - пояснил Чжан Лицюнь.
В ответ на пошлины США Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Китай может переориентировать часть поставок на рынок Турции
5 апреля, 12:37
 
ЭкономикаСШАКитайПекинДональд ТрампСкотт БессентВан И (политик)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала