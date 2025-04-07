https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009885482.html

Число самозанятых в Подмосковье достигло почти 900 тысяч

Число самозанятых в Подмосковье достигло почти 900 тысяч - РИА Новости, 07.04.2025

Число самозанятых в Подмосковье достигло почти 900 тысяч

Количество самозанятых в Подмосковье достигло более 898,3 тысячи по итогам первых трех месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:43:00+03:00

2025-04-07T18:43:00+03:00

2025-04-07T18:43:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

московская область (подмосковье)

самозанятые

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979865400_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_761d1cf7a0dacc9bff35eeb274c6a8c9.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество самозанятых в Подмосковье достигло более 898,3 тысячи по итогам первых трех месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "По итогам первых трех месяцев этого года количество самозанятых в Московской области составляет более 898,3 тысячи", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой. Она отметила, что с начала года в регионе было зарегистрировано более 53 тысяч самозанятых. Всего с момента введения специального налогового режима в 2019 году самозанятые региона заработали порядка 500 миллиардов рублей.Узнать о поддержке бизнеса в регионе самозанятые могут на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250331/msp-2008417527.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), самозанятые