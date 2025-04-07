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Число самозанятых в Подмосковье достигло почти 900 тысяч - РИА Новости, 07.04.2025
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Твой бизнес
 
18:43 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009885482.html
Число самозанятых в Подмосковье достигло почти 900 тысяч
Число самозанятых в Подмосковье достигло почти 900 тысяч - РИА Новости, 07.04.2025
Число самозанятых в Подмосковье достигло почти 900 тысяч
Количество самозанятых в Подмосковье достигло более 898,3 тысячи по итогам первых трех месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:43:00+03:00
2025-04-07T18:43:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество самозанятых в Подмосковье достигло более 898,3 тысячи по итогам первых трех месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "По итогам первых трех месяцев этого года количество самозанятых в Московской области составляет более 898,3 тысячи", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой. Она отметила, что с начала года в регионе было зарегистрировано более 53 тысяч самозанятых. Всего с момента введения специального налогового режима в 2019 году самозанятые региона заработали порядка 500 миллиардов рублей.Узнать о поддержке бизнеса в регионе самозанятые могут на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), самозанятые
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), самозанятые
Число самозанятых в Подмосковье достигло почти 900 тысяч

Более 898,3 тысячи человек зарегистрировались в Подмосковье самозанятыми

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество самозанятых в Подмосковье достигло более 898,3 тысячи по итогам первых трех месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"По итогам первых трех месяцев этого года количество самозанятых в Московской области составляет более 898,3 тысячи", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.
Она отметила, что с начала года в регионе было зарегистрировано более 53 тысяч самозанятых.
Всего с момента введения специального налогового режима в 2019 году самозанятые региона заработали порядка 500 миллиардов рублей.
Узнать о поддержке бизнеса в регионе самозанятые могут на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Более 300 подмосковных предприятий получили социальный статус в 2025 году
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)самозанятые
 
 
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