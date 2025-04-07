https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009872985.html
Около 200 сухостойных и аварийных деревьев устранили в Подмосковье
Около 200 сухостойных и аварийных деревьев устранили в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2025
Около 200 сухостойных и аварийных деревьев устранили в Подмосковье
Специалисты коммунальных служб устранили порядка 200 сухостойных и аварийных деревьев в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства по... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:43:00+03:00
2025-04-07T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Специалисты коммунальных служб устранили порядка 200 сухостойных и аварийных деревьев в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Больше всего деревьев ликвидировали в Пушкинском городском округе — 26, в Сергиево-Посадском городском округе — 13 и Ступино — 13. В ведомстве отметили, что работа выполняется для предотвращения падения деревьев в результате неблагоприятных погодных условий. Опасность представляют не только аварийные деревья, но и засохшие насаждения, которые могут стать причиной серьезных инцидентов. Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона контролируют каждый этап процесса обрезки, следя за тем, чтобы остатки сухостоя были своевременно вывезены после проведения работ.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Около 200 сухостойных и аварийных деревьев устранили в Подмосковье
Порядка 200 сухостойных и аварийных деревьев ликвидировали в Московской области
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Специалисты коммунальных служб устранили порядка 200 сухостойных и аварийных деревьев в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Больше всего деревьев ликвидировали в Пушкинском городском округе — 26, в Сергиево-Посадском городском округе — 13 и Ступино — 13.
В ведомстве отметили, что работа выполняется для предотвращения падения деревьев в результате неблагоприятных погодных условий. Опасность представляют не только аварийные деревья, но и засохшие насаждения, которые могут стать причиной серьезных инцидентов.
Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона контролируют каждый этап процесса обрезки, следя за тем, чтобы остатки сухостоя были своевременно вывезены после проведения работ.