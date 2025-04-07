https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009872985.html

Около 200 сухостойных и аварийных деревьев устранили в Подмосковье

Около 200 сухостойных и аварийных деревьев устранили в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2025

Около 200 сухостойных и аварийных деревьев устранили в Подмосковье

Специалисты коммунальных служб устранили порядка 200 сухостойных и аварийных деревьев в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства по... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:43:00+03:00

2025-04-07T17:43:00+03:00

2025-04-07T17:43:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149536/85/1495368561_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b49c6f3508899940382c0befcd7cfbc1.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Специалисты коммунальных служб устранили порядка 200 сухостойных и аварийных деревьев в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Больше всего деревьев ликвидировали в Пушкинском городском округе — 26, в Сергиево-Посадском городском округе — 13 и Ступино — 13. В ведомстве отметили, что работа выполняется для предотвращения падения деревьев в результате неблагоприятных погодных условий. Опасность представляют не только аварийные деревья, но и засохшие насаждения, которые могут стать причиной серьезных инцидентов. Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона контролируют каждый этап процесса обрезки, следя за тем, чтобы остатки сухостоя были своевременно вывезены после проведения работ.

https://ria.ru/20250407/dorogi-2009827892.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)