https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009796115.html
Свыше 7,5 тыс человек отметили Всемирный день здоровья в парках Подмосковья
Свыше 7,5 тыс человек отметили Всемирный день здоровья в парках Подмосковья - РИА Новости, 07.04.2025
Свыше 7,5 тыс человек отметили Всемирный день здоровья в парках Подмосковья
Более 7,5 тысячи человек приняли участие в мероприятиях 5 апреля, которые были приурочены ко Всемирному дню здоровья и состоялись в 56 парках Подмосковья,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:47:00+03:00
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2025-04-07T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 7,5 тысячи человек приняли участие в мероприятиях 5 апреля, которые были приурочены ко Всемирному дню здоровья и состоялись в 56 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Так, в 37 парках состоялись выездные диспансеризации, на которых прошли обследование более 900 человек. На 35 парковых территориях гости прослушали лекции о здоровом образе жизни. Акции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" прошли в 16 парках, а массовые зарядки собрали любителей физкультуры в 39 парках. Также в 26 парках открылся беговой сезон. Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха провел для гостей фестиваль скандинавской ходьбы, разминку и общий старт на 1,2 километра, 2, а также 3,5 и 4,5 километра. В конце гостей ждала танцевальная программа. В парке работала чайная станция. Забег на дистанции 1 километр для детей и 2, 3 и 5 километров – для взрослых состоялся в лесопарке "Апаринки" Ленинского городского округа. Участников приветствовал мастер спорта по биатлону, чемпион России Дмитрий Егорушкин, который также провел массовую разминку для участников забега. Кроме того, все желающие смогли принять участие в мастер-классах по суставной гимнастике и северной ходьбе, а также послушать лекцию. В парке "Свердловский" Лосино-Петровского городского округа, посетители приняли участие в соревнованиях по городошному спорту, в зумба-тренировке, квесте "Планета здоровья" и лекции-встрече с тренером Валентином Ухановым. Также специалисты Свердловской поликлиники провели осмотр всех желающих, а в завершении работала чайная станция. Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта, министерства здравоохранения Московской области и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк").
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Россия
Свыше 7,5 тыс человек отметили Всемирный день здоровья в парках Подмосковья
Мероприятия ко Всемирному дню здоровья прошли в 56 парках Подмосковья
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 7,5 тысячи человек приняли участие в мероприятиях 5 апреля, которые были приурочены ко Всемирному дню здоровья и состоялись в 56 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Так, в 37 парках состоялись выездные диспансеризации, на которых прошли обследование более 900 человек. На 35 парковых территориях гости прослушали лекции о здоровом образе жизни. Акции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" прошли в 16 парках, а массовые зарядки собрали любителей физкультуры в 39 парках. Также в 26 парках открылся беговой сезон.
Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха провел для гостей фестиваль скандинавской ходьбы, разминку и общий старт на 1,2 километра, 2, а также 3,5 и 4,5 километра. В конце гостей ждала танцевальная программа. В парке работала чайная станция.
Забег на дистанции 1 километр для детей и 2, 3 и 5 километров – для взрослых состоялся в лесопарке "Апаринки" Ленинского городского округа. Участников приветствовал мастер спорта по биатлону, чемпион России Дмитрий Егорушкин, который также провел массовую разминку для участников забега. Кроме того, все желающие смогли принять участие в мастер-классах по суставной гимнастике и северной ходьбе, а также послушать лекцию.
В парке "Свердловский" Лосино-Петровского городского округа, посетители приняли участие в соревнованиях по городошному спорту, в зумба-тренировке, квесте "Планета здоровья" и лекции-встрече с тренером Валентином Ухановым. Также специалисты Свердловской поликлиники провели осмотр всех желающих, а в завершении работала чайная станция.
Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта, министерства здравоохранения Московской области и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк").