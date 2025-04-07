https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009795985.html
Более 190 жителей Подмосковья расселили из аварийного жилья за неделю
Более 190 жителей Подмосковья расселили из аварийного жилья за неделю - РИА Новости, 07.04.2025
Более 190 жителей Подмосковья расселили из аварийного жилья за неделю
Более 190 жителей Московской области расселили из аварийного жилищного фонда за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:46:00+03:00
2025-04-07T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Более 190 жителей Московской области расселили из аварийного жилищного фонда за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона. Так, 194 человека расселили из 92 жилых помещений в Подмосковье. Их площадь составила 3,373 квадратного метра. Гражданам предоставили жилье в домах-новостройках, а также выплатили выкупную стоимость. Расселение проводилось в четырех городских округах: Красногорск, Пушкинский, Солнечногорск, а также Шатура по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Ранее из аварийного жилья Подмосковья с 17 по 23 марта расселили 222 человека из 94 жилых помещений. Процесс проходил в 18 городских округах: Богородский, Воскресенск, Дмитровский, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Коломна, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Серпухов, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Ступино, Талдомский, Шатура, Шаховская.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 190 жителей Подмосковья расселили из аварийного жилья за неделю
Более 190 жителей Московской области переселили из аварийного жилья за неделю
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Более 190 жителей Московской области расселили из аварийного жилищного фонда за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Так, 194 человека расселили из 92 жилых помещений в Подмосковье. Их площадь составила 3,373 квадратного метра. Гражданам предоставили жилье в домах-новостройках, а также выплатили выкупную стоимость.
Расселение проводилось в четырех городских округах: Красногорск, Пушкинский, Солнечногорск, а также Шатура по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
Ранее из аварийного жилья Подмосковья с 17 по 23 марта расселили 222 человека из 94 жилых помещений. Процесс проходил в 18 городских округах: Богородский, Воскресенск, Дмитровский, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Коломна, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Серпухов, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Ступино, Талдомский, Шатура, Шаховская.