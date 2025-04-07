https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009770439.html

Работу светофоров оптимизировали на семи перекрестках в Подмосковье

Работу светофоров оптимизировали на семи перекрестках в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2025

Работу светофоров оптимизировали на семи перекрестках в Подмосковье

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на семи перекрестках, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:55:00+03:00

2025-04-07T11:55:00+03:00

2025-04-07T11:55:00+03:00

новости подмосковья

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на семи перекрестках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Так, работы провели в Ленинском, Одинцовском, Дмитровском, Богородском и Раменском округах. В Ленинском округе в связи с ремонтными работами скорректировали работу двух дорожных регуляторов на Каширском шоссе. Также увеличили время выезда из деревни Малая Володарка на улицу Центральную. В селе Озерецкое Дмитровского округа на 20 секунд продлили продолжительность проезда по Рогачевскому шоссе, оптимизировав работу светофора на пересечении шоссе и поворота к Круглому озеру. Также в селе Кудиново Богородского округа увеличили время выезда с улицы Асфальтовой на улицу Центральную, а в деревне Верея Раменского округа на девять секунд продлили черед выезда с Жуковского на Островецкое шоссе. Кроме того, в деревне Малые Вяземы Одинцовского округа увеличили время проезда по Можайскому шоссе на 11 секунд, скорректировав работу светофора на пересечении Можайского и Петровского шоссе. В ведомстве отметили, что работы по оптимизации движения на дорогах региона продолжаются.

https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009421879.html

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