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Работу светофоров оптимизировали на семи перекрестках в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2025
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Новости Подмосковья
 
11:55 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009770439.html
Работу светофоров оптимизировали на семи перекрестках в Подмосковье
Работу светофоров оптимизировали на семи перекрестках в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2025
Работу светофоров оптимизировали на семи перекрестках в Подмосковье
Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на семи перекрестках, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:55:00+03:00
2025-04-07T11:55:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на семи перекрестках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Так, работы провели в Ленинском, Одинцовском, Дмитровском, Богородском и Раменском округах. В Ленинском округе в связи с ремонтными работами скорректировали работу двух дорожных регуляторов на Каширском шоссе. Также увеличили время выезда из деревни Малая Володарка на улицу Центральную. В селе Озерецкое Дмитровского округа на 20 секунд продлили продолжительность проезда по Рогачевскому шоссе, оптимизировав работу светофора на пересечении шоссе и поворота к Круглому озеру. Также в селе Кудиново Богородского округа увеличили время выезда с улицы Асфальтовой на улицу Центральную, а в деревне Верея Раменского округа на девять секунд продлили черед выезда с Жуковского на Островецкое шоссе. Кроме того, в деревне Малые Вяземы Одинцовского округа увеличили время проезда по Можайскому шоссе на 11 секунд, скорректировав работу светофора на пересечении Можайского и Петровского шоссе. В ведомстве отметили, что работы по оптимизации движения на дорогах региона продолжаются.
https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009421879.html
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Новости Подмосковья
Работу светофоров оптимизировали на семи перекрестках в Подмосковье

Работу светофоров скорректировали на семи подмосковных перекрестках

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСветофор на перекрестке
Светофор на перекрестке - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Светофор на перекрестке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на семи перекрестках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Так, работы провели в Ленинском, Одинцовском, Дмитровском, Богородском и Раменском округах.
В Ленинском округе в связи с ремонтными работами скорректировали работу двух дорожных регуляторов на Каширском шоссе. Также увеличили время выезда из деревни Малая Володарка на улицу Центральную.
В селе Озерецкое Дмитровского округа на 20 секунд продлили продолжительность проезда по Рогачевскому шоссе, оптимизировав работу светофора на пересечении шоссе и поворота к Круглому озеру.
Также в селе Кудиново Богородского округа увеличили время выезда с улицы Асфальтовой на улицу Центральную, а в деревне Верея Раменского округа на девять секунд продлили черед выезда с Жуковского на Островецкое шоссе. Кроме того, в деревне Малые Вяземы Одинцовского округа увеличили время проезда по Можайскому шоссе на 11 секунд, скорректировав работу светофора на пересечении Можайского и Петровского шоссе.
В ведомстве отметили, что работы по оптимизации движения на дорогах региона продолжаются.
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