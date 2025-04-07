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В Подмосковье троих детей госпитализировали после ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.04.2025
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10:52 07.04.2025 (обновлено: 11:46 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009758575.html
В Подмосковье троих детей госпитализировали после ДТП с автобусом
В Подмосковье троих детей госпитализировали после ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.04.2025
В Подмосковье троих детей госпитализировали после ДТП с автобусом
Трое детей госпитализированы в результате столкновения иномарки с автобусом в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:52:00+03:00
2025-04-07T11:46:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Трое детей госпитализированы в результате столкновения иномарки с автобусом в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. Сегодня примерно в 06.05 на 50-м километре дороги "Дон" в городском округе Домодедово произошло ДТП. "По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем марки Changan, совершил наезд на барьерное ограждение, после чего машину отбросило на двигавшийся в попутном направлении автобус. В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров Changan 2014 и 2022 годов рождения с телесными повреждениями госпитализированы", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250407/gazel-2009748552.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье троих детей госпитализировали после ДТП с автобусом

МВД: в Подмосковье троих детей госпитализировали после ДТП с автобусом

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП в Домодедово, где пострадали несовершеннолетние
На месте ДТП в Домодедово, где пострадали несовершеннолетние - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП в Домодедово, где пострадали несовершеннолетние
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Трое детей госпитализированы в результате столкновения иномарки с автобусом в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Сегодня примерно в 06.05 на 50-м километре дороги "Дон" в городском округе Домодедово произошло ДТП.
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"По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем марки Changan, совершил наезд на барьерное ограждение, после чего машину отбросило на двигавшийся в попутном направлении автобус. В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров Changan 2014 и 2022 годов рождения с телесными повреждениями госпитализированы", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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