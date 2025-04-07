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В Германии заявили о риске потери продаж пива из-за американских пошлин - РИА Новости, 07.04.2025
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15:45 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/pivo-2009824619.html
В Германии заявили о риске потери продаж пива из-за американских пошлин
В Германии заявили о риске потери продаж пива из-за американских пошлин - РИА Новости, 07.04.2025
В Германии заявили о риске потери продаж пива из-за американских пошлин
Пошлины США на импортные продукты приведут к потере продаж для немецких экспортеров пива и росту цен для потребителей в США, заявили РИА Новости в Ассоциации... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:45:00+03:00
2025-04-07T15:45:00+03:00
сша
германия
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
пиво
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пошлины США на импортные продукты приведут к потере продаж для немецких экспортеров пива и росту цен для потребителей в США, заявили РИА Новости в Ассоциации пивоварен-экспортеров Северной, Западной и Юго-Западной Германии. "Дополнительные пошлины приведут к потере продаж для экспортеров и росту цен для потребителей в США… Мы рассчитываем на то, что ЕС приложит все усилия, чтобы в ближайшее время найти решение и предотвратить пошлины ", - заявил директор ассоциации Роджер Вегнер. В 2024 году Германия экспортировала пива в США на 67 миллионов евро, из которых около 37% было в банках. Больше всего на рынке США представлена пиво Bitburger, Paulaner, Warsteiner и Radeberger, сообщила газета Handelsblatt. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250405/pivo-2009478026.html
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сша, германия, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире, пиво
США, Германия, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Пиво
В Германии заявили о риске потери продаж пива из-за американских пошлин

Ассоциация пивоварен-экспортеров ФРГ: пошлины США приведут к потере продаж пива

© Fotolia / volff Стакан пива
Стакан пива - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Fotolia / volff
Стакан пива. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пошлины США на импортные продукты приведут к потере продаж для немецких экспортеров пива и росту цен для потребителей в США, заявили РИА Новости в Ассоциации пивоварен-экспортеров Северной, Западной и Юго-Западной Германии.
"Дополнительные пошлины приведут к потере продаж для экспортеров и росту цен для потребителей в США… Мы рассчитываем на то, что ЕС приложит все усилия, чтобы в ближайшее время найти решение и предотвратить пошлины ", - заявил директор ассоциации Роджер Вегнер.
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В 2024 году Германия экспортировала пива в США на 67 миллионов евро, из которых около 37% было в банках. Больше всего на рынке США представлена пиво Bitburger, Paulaner, Warsteiner и Radeberger, сообщила газета Handelsblatt.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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СШАГерманияДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ миреПиво
 
 
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