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В Петербурге мосты и набережные украсят к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:53 07.04.2025 (обновлено: 20:54 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/peterburg-2009905537.html
В Петербурге мосты и набережные украсят к 80-летию Победы
В Петербурге мосты и набережные украсят к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.04.2025
В Петербурге мосты и набережные украсят к 80-летию Победы
Мосты и набережные Санкт-Петербурга встретят День Победы в праздничном оформлении, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:53:00+03:00
2025-04-07T20:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
санкт-петербург
нева (река)
александр беглов
мостотрест
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Мосты и набережные Санкт-Петербурга встретят День Победы в праздничном оформлении, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, мосты и набережные являются символом Санкт-Петербурга, туристической достопримечательностью и важной частью транспортной инфраструктуры. Они очень популярны как места для прогулок, особенно в период "белых ночей". "По традиции набережные Невы особенно многолюдны в День города, во время праздника выпускников "Алые паруса", в День Военно-морского флота, в дни памятных дат. Совсем скоро Петербург ожидают масштабные торжества в честь 80-летия Великой Победы. Все предприятия и службы, все ленинградцы-петербуржцы – готовятся достойно отметить 9 мая. Многое предстоит сделать в весенний месячник благоустройства, в том числе – подготовить мосты и набережные. Это наше общее историко-культурное наследие. Они хранят память о войне, о блокадном подвиге Ленинграда и встретят День Победы в праздничном оформлении", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Сообщается, что "Мостотрест" в настоящее время приступил к весенней гидромониторной очистке мостов и набережных. Эта процедура проводится несколько раз в год, но особенно тщательно – после зимы, в преддверии высокого туристического сезона. Во время очистки специалисты удаляют остатки песко-соляной смеси и грязи с металлических элементов инженерных и дорожных сооружений, железобетонных и гранитных поверхностей. Помывка осуществляется без применения специальных средств – только чистая вода под давлением. Работы проводятся как в дневное, так и в ночное время при положительной среднесуточной температуре. В дальнейшем сооружения будут мыть регулярно вплоть до первых заморозков. Среди объектов, которых помыли первыми, - Смольная набережная, Сестрорецкий путепровод и Кантемировский мост, а также шумозащитные экраны на Поклонногорском и Суздальском путепроводах. К высокому сезону будут подготовлены и другие объекты "Мостотреста". В настоящее время в его ведении находятся 832 сооружения: 450 мостов, 18 из которых разводные, 75 путепроводов, 40 пешеходных тоннелей, 98 участков набережных и другие.
https://ria.ru/20250304/peterburg-2003034364.html
https://ria.ru/20250304/parad-2003008985.html
санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, нева (река), александр беглов, мостотрест, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Санкт-Петербург, Нева (река), Александр Беглов, Мостотрест, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Петербурге мосты и набережные украсят к 80-летию Победы

Мосты и набережные в Петербурге встретят День Победы в праздничном оформлении

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Мосты и набережные Санкт-Петербурга встретят День Победы в праздничном оформлении, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, мосты и набережные являются символом Санкт-Петербурга, туристической достопримечательностью и важной частью транспортной инфраструктуры. Они очень популярны как места для прогулок, особенно в период "белых ночей".
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Петербурге примут необходимые меры безопасности к 80-летию Победы
4 марта, 17:56
«
"По традиции набережные Невы особенно многолюдны в День города, во время праздника выпускников "Алые паруса", в День Военно-морского флота, в дни памятных дат. Совсем скоро Петербург ожидают масштабные торжества в честь 80-летия Великой Победы. Все предприятия и службы, все ленинградцы-петербуржцы – готовятся достойно отметить 9 мая. Многое предстоит сделать в весенний месячник благоустройства, в том числе – подготовить мосты и набережные. Это наше общее историко-культурное наследие. Они хранят память о войне, о блокадном подвиге Ленинграда и встретят День Победы в праздничном оформлении", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Сообщается, что "Мостотрест" в настоящее время приступил к весенней гидромониторной очистке мостов и набережных. Эта процедура проводится несколько раз в год, но особенно тщательно – после зимы, в преддверии высокого туристического сезона.
Во время очистки специалисты удаляют остатки песко-соляной смеси и грязи с металлических элементов инженерных и дорожных сооружений, железобетонных и гранитных поверхностей. Помывка осуществляется без применения специальных средств – только чистая вода под давлением. Работы проводятся как в дневное, так и в ночное время при положительной среднесуточной температуре. В дальнейшем сооружения будут мыть регулярно вплоть до первых заморозков.
Среди объектов, которых помыли первыми, - Смольная набережная, Сестрорецкий путепровод и Кантемировский мост, а также шумозащитные экраны на Поклонногорском и Суздальском путепроводах.
К высокому сезону будут подготовлены и другие объекты "Мостотреста". В настоящее время в его ведении находятся 832 сооружения: 450 мостов, 18 из которых разводные, 75 путепроводов, 40 пешеходных тоннелей, 98 участков набережных и другие.
Репетиция военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Петербурге на День Победы проведут военный парад
4 марта, 16:31
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСанкт-ПетербургНева (река)Александр БегловМостотрест80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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