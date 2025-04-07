https://ria.ru/20250407/peskov-2009786518.html
Кремль ответил на вопрос о переговорах России и США
Кремль ответил на вопрос о переговорах России и США - РИА Новости, 07.04.2025
Кремль ответил на вопрос о переговорах России и США
Конкретной даты проведения следующих переговоров между Россией и США пока нет, но есть понимание обеих сторон, что контакты должны быть продолжены, заявил... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:56:00+03:00
2025-04-07T12:56:00+03:00
2025-04-07T13:11:00+03:00
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дмитрий песков
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Конкретной даты проведения следующих переговоров между Россией и США пока нет, но есть понимание обеих сторон, что контакты должны быть продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам. Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу заявил, что новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе.
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россия, сша, дмитрий песков, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Кремль ответил на вопрос о переговорах России и США
Песков: дата проведения следующих переговоров с США пока не определена