https://ria.ru/20250407/peskov-2009786518.html

Кремль ответил на вопрос о переговорах России и США

Кремль ответил на вопрос о переговорах России и США - РИА Новости, 07.04.2025

Кремль ответил на вопрос о переговорах России и США

Конкретной даты проведения следующих переговоров между Россией и США пока нет, но есть понимание обеих сторон, что контакты должны быть продолжены, заявил... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:56:00+03:00

2025-04-07T12:56:00+03:00

2025-04-07T13:11:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Конкретной даты проведения следующих переговоров между Россией и США пока нет, но есть понимание обеих сторон, что контакты должны быть продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам. Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу заявил, что новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе.

https://ria.ru/20250407/ulyanov-2009720142.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире