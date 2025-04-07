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Путин в понедельник примет главу "Аэрофлота" с докладом

Путин в понедельник примет главу "Аэрофлота" с докладом - РИА Новости, 07.04.2025

Путин в понедельник примет главу "Аэрофлота" с докладом

Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:53:00+03:00

2025-04-07T12:53:00+03:00

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россия

владимир путин

дмитрий песков

аэрофлот

политика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня будет с докладом у Путина генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский - наш крупнейший перевозчик, авиаперевозчик. Поэтому, конечно, Путин традиционно с большим вниманием относится и к результатам деятельности компании, и к тем возможным текущим проблемам, которые на повестке дня у компании, и всегда принимает в этом участие. Вот сегодня Александровский как раз доложит президенту о том, что происходит, как развивается дальше наш "Аэрофлот", - сказал Песков.

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россия, владимир путин, дмитрий песков, аэрофлот, политика