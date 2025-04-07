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Во Франции вновь отложили перезапуск нового реактора на АЭС

Во Франции вновь отложили перезапуск нового реактора на АЭС - РИА Новости, 07.04.2025

Во Франции вновь отложили перезапуск нового реактора на АЭС

Перезапуск нового реактора EPR на АЭС "Фламанвиль" во Франции вновь отложен, сообщило издание Tribune со ссылкой на энергокомпанию EDF. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T22:51:00+03:00

2025-04-07T22:51:00+03:00

2025-04-07T22:51:00+03:00

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ПАРИЖ, 7 апр – РИА Новости. Перезапуск нового реактора EPR на АЭС "Фламанвиль" во Франции вновь отложен, сообщило издание Tribune со ссылкой на энергокомпанию EDF. Перезапуск остановленного в феврале реактора был запланирован на 30 марта, но его отложили до 11 апреля, сообщили в компании. "Тридцатого марта остановка реактора "Фламанвиль-3" была продлена для проведения дополнительных операций по техническому обслуживанию оборудования, расположенного на ядерной части установок", - говорится в сообщении. Как пишет СМИ, EDF до сих пор не может выявить причину, "объясняющую неисправность турбины реактора". "Работы, которые были проведены на площадках, являются корректирующими. Они позволяют уменьшить дефект, вызывающий чрезмерный нагрев, однако это полностью не решит проблему", - сообщил источник издания. Ранее сообщалось об остановке другого атомного энергоблока на АЭС "Фламанвиль", не относящегося к водо-водяному типу (EPR), из-за "инцидента с безопасностью в связи с утечкой радиоактивного водяного пара". Новый атомный энергоблок типа EPR "Фламанвиль-3" был подключён к энергосети в конце декабря 2024 года впервые за последние 25 лет. Строительство энергоблока началось в 2007 году. Как отметил в соцсетях генеральный директор EDF Люк Ремон, это стало "историческим событием для всей атомной промышленности Франции". По его словам, "Фламанвиль-3" станет четвертым в мире функционирующим реактором типа EPR наряду с уже работающими тремя в Китае и Финляндии. Во Франции таким образом будет 57 ядерных реакторов. Установленная мощность парка АЭС во Франции увеличится с 61,4 гигаватта до 63 гигаваттов. Отмечается, что после первоначального подключения в течение нескольких месяцев под наблюдением Национального агентства по безопасности атомной энергетики (ASN) будут проводиться фазы тестирования, а также подключения и отключения от электросети, пока реактор не достигнет 100% мощности. Запуск французского реактора стартовал с опозданием в 12 лет из-за технических затруднений. В тестовом режиме он был запущен в сентябре 2024 года и несколько раз был остановлен из-за поломок. По данным газеты Monde, начальная оценка стоимости проекта выросла по меньшей мере в шесть раз и перевалила за 19 миллиардов евро.

https://ria.ru/20250404/chaes-2009424734.html

https://ria.ru/20250311/frantsija-2004427562.html

https://ria.ru/20241117/finlyandiya-1984290081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, китай, финляндия, edf