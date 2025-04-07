Сальдо назвал условие для переговоров России и Украины
Сальдо: переговоры России и Украины должны проходить с учетом интересов РФ
Переговоры России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мирные переговоры между Россией и Украиной должны проходить с учетом интересов РФ, такое мнение РИА Новости озвучил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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"Мирные переговоры между Россией и Украиной все равно нужны. В любом случае, на них будут находиться те пути, по которым дальше может быть заключено какое-то соглашение. Мне бы хотелось, чтобы это произошло, но это произошло без ущерба нашим национальным интересам", - сказал Сальдо.
По его мнению, киевский режим не будет соблюдать договоренности о прекращении огня по объектам жизнеобеспечения и энергетики.
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"Люди на Украине с самого начала не хотели воевать. И сейчас они не хотят воевать. А вот киевский режим все будет делать для того, чтобы создать условия, чтобы не заканчивать боевые действия. Они их закончат только тогда, когда будут точно понимать, что для них в случае продолжения боевых действий будет ситуация намного тяжелее и сложнее", - подчеркнул Сальдо.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.