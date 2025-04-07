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"Дилетанты проиграли": СМИ раскрыли дерзкий план ФРГ против России

"Дилетанты проиграли": СМИ раскрыли дерзкий план ФРГ против России - РИА Новости, 07.04.2025

"Дилетанты проиграли": СМИ раскрыли дерзкий план ФРГ против России

Своим решением не приглашать представителей России на мероприятия, посвященные празднованию юбилея Победы во Второй мировой войне, Германия стремится переписать РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:10:00+03:00

2025-04-07T15:10:00+03:00

2025-04-07T15:25:00+03:00

россия

германия

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Своим решением не приглашать представителей России на мероприятия, посвященные празднованию юбилея Победы во Второй мировой войне, Германия стремится переписать историческую память, пишет немецкий журнал Junge Welt."На Западе звучат позорные заявления о том, что освобождением от нацистов занимались только они. Теперь эти дилетанты проиграли и нынешний конфликт в военном плане, и надеются выиграть ее финансовыми методами", — говорится в публикации.По мнению автора, топтание на памяти освободителей все еще остается политической линией в Берлине."Там, где можно заставить забыть прошлое, можно и развязать войну против России, торпедировав все переговоры", — констатирует он.На этой неделе немецкая газета Berliner Zeitung сообщила со ссылкой на закрытый документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, а учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению".Комментируя ситуацию, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала произошедшее оскорблением. При этом дипломат отметила, что если подобные инструкции будут действительно исполняться, то это нельзя будет назвать ничем иным, кроме как возрождением нацизма.В этом году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой.В указе главы государства Владимира Путина об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории как оружие в информационной войне, чтобы разрушать целостность России. Прибегает он и к "деформации исторической памяти и искажению исторической правды", негативным оценкам событий отечественной истории, распространению ложных представлений о России. Еще один подобный вызов — недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250402/berbok-2008872016.html

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