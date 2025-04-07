https://ria.ru/20250407/ovechkin-2009777405.html

Пользователи ВКонтакте оставили 5,1 млн реакций о рекорде Овечкина

Пользователи ВКонтакте оставили 5,1 млн реакций о рекорде Овечкина - РИА Новости, 07.04.2025

Пользователи ВКонтакте оставили 5,1 млн реакций о рекорде Овечкина

Интерес к хоккеисту Александру Овечкину в соцсети резко вырос на фоне рекорда: с февраля по март число упоминаний увеличилось на 67%, в апреле — на 226% (по... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:22:00+03:00

2025-04-07T12:22:00+03:00

2025-04-07T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Интерес к хоккеисту Александру Овечкину в соцсети резко вырос на фоне рекорда: с февраля по март число упоминаний увеличилось на 67%, в апреле — на 226% (по сравнению с февралём).По данным системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics, с начала года пользователи ВКонтакте сделали более 100 тысяч публикаций об Александре Овечкине — для спортивной повестки это один из самых заметных всплесков интереса за последние два года. Количество просмотров записей составило более 232 млн — из них значительная часть пришлась на 5 апреля, после забитой 894-й шайбы. Суммарное количество реакций достигло 5,1 млн, включая более 475 тысяч комментариев.Более 31 тысячи публикаций содержат слова поддержки и гордости. Пользователи называют Овечкина одним из лучших хоккеистов современности, отмечают его выдающиеся снайперские способности, называют кумиром для юных хоккеистов и будущим членом Зала славы.Больше всего публикаций пришлось на Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Екатеринбург, Новосибирск. Активны пользователи из Свердловской области, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Самарской и Челябинской областей.ВКонтакте выпустила специальные эмодзи-статусы — их можно установить в профиле, чтобы поддержать спортсмена. Ими воспользовались уже более 100 тысяч пользователей. В соцсети в честь рекорда также появился виртуальный подарок, который пользователи подарили более 250 тысяч раз.Актуальные события и достижения спортсменов регулярно освещаются в сообществе VK Спорт — спортивное медиа ВКонтакте, где публикуется новостной контент, развлекательные форматы и эксклюзивные трансляции.

https://ria.ru/20250331/soavtorstvo-2008367887.html

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