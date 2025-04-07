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Аграрии Оренбургской области закупили сельхозтехнику на 5 млрд рублей - РИА Новости, 07.04.2025
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Оренбургская область
 
15:15 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/orenburzhe-2009817824.html
Аграрии Оренбургской области закупили сельхозтехнику на 5 млрд рублей
Аграрии Оренбургской области закупили сельхозтехнику на 5 млрд рублей - РИА Новости, 07.04.2025
Аграрии Оренбургской области закупили сельхозтехнику на 5 млрд рублей
В Оренбургской области аграрии обновили парк сельскохозяйственной техники более чем на 5 миллиардов рублей с начала 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:15:00+03:00
2025-04-07T15:15:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Оренбургской области аграрии обновили парк сельскохозяйственной техники более чем на 5 миллиардов рублей с начала 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Парк сельскохозяйственной техники АПК региона обновляется в рамках реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области". Сельхозтоваропроизводители могут приобретать новую технику и оборудование на льготных условиях благодаря мерам поддержки, принятым облправительством. На сегодняшний день сельхозпроизводители всех форм собственности приобрели 233 трактора, из них 40% – энергонасыщенные. По данным облправительства, число закупленных тракторов составляет 73% от планового задания на год. Также аграрии приобрели 106 зерноуборочных комбайнов (62%), 15 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок (83%), 242 единицы прочей сельскохозяйственной техники и оборудования. В Бузулукском, Грачевском, Матвеевском, Ташлинском, Тоцком, Тюльганском районах, а также Сорочинском и Кувандыкском муниципальных округах выполнены все показатели госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области".
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оренбургская область
Оренбургская область, Оренбургская область
Аграрии Оренбургской области закупили сельхозтехнику на 5 млрд рублей

Аграрии Оренбуржья закупили сельхозтехнику на 5 млрд рублей с начала 2025 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Оренбургской области аграрии обновили парк сельскохозяйственной техники более чем на 5 миллиардов рублей с начала 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Парк сельскохозяйственной техники АПК региона обновляется в рамках реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области". Сельхозтоваропроизводители могут приобретать новую технику и оборудование на льготных условиях благодаря мерам поддержки, принятым облправительством.
На сегодняшний день сельхозпроизводители всех форм собственности приобрели 233 трактора, из них 40% – энергонасыщенные. По данным облправительства, число закупленных тракторов составляет 73% от планового задания на год. Также аграрии приобрели 106 зерноуборочных комбайнов (62%), 15 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок (83%), 242 единицы прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.
В Бузулукском, Грачевском, Матвеевском, Ташлинском, Тоцком, Тюльганском районах, а также Сорочинском и Кувандыкском муниципальных округах выполнены все показатели госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области".
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