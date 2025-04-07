https://ria.ru/20250407/opasnost-2009826982.html
В Орловской области объявили авиационную опасность
В Орловской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 07.04.2025
В Орловской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщает приложение МЧС России. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:58:00+03:00
2025-04-07T15:58:00+03:00
2025-04-07T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 7 апр - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщает приложение МЧС России. "Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении. Ранее авиационную опасность объявляли в 13.00 мск, а отменили спустя один час и 42 минуты.
https://ria.ru/20250407/vsu-2009782695.html
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орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Орловской области объявили авиационную опасность
На территории Орловской области объявили авиационную опасность