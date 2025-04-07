https://ria.ru/20250407/opasnost-2009826982.html

В Орловской области объявили авиационную опасность

В Орловской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 07.04.2025

В Орловской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщает приложение МЧС России. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:58:00+03:00

2025-04-07T15:58:00+03:00

2025-04-07T15:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 7 апр - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщает приложение МЧС России. "Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении. Ранее авиационную опасность объявляли в 13.00 мск, а отменили спустя один час и 42 минуты.

https://ria.ru/20250407/vsu-2009782695.html

орловская область

россия

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2025

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орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины