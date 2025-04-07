https://ria.ru/20250407/opasnost-2009723899.html

В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников

В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.04.2025

В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников

Беспилотная опасность отменена по всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T03:30:00+03:00

2025-04-07T03:30:00+03:00

2025-04-07T03:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена по всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. Опасность была объявлена в 1.23 мск, она продлилась почти два часа. "Экстренная информация РСЧС: Объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250406/opasnost-2009711498.html

ростовская область

россия

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ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)