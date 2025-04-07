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В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников
В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.04.2025
В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников
Беспилотная опасность отменена по всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T03:30:00+03:00
2025-04-07T03:30:00+03:00
2025-04-07T03:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена по всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. Опасность была объявлена в 1.23 мск, она продлилась почти два часа. "Экстренная информация РСЧС: Объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250406/opasnost-2009711498.html
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ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников