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Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке, сообщает NYP - РИА Новости, 07.04.2025
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04:15 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/nyu-york-2009725147.html
Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке, сообщает NYP
Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке, сообщает NYP - РИА Новости, 07.04.2025
Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке, сообщает NYP
Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке, у пострадавших обнаружены колото-резаные раны, пишет издание New York Post со ссылкой на официальные лица. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T04:15:00+03:00
2025-04-07T04:15:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке, у пострадавших обнаружены колото-резаные раны, пишет издание New York Post со ссылкой на официальные лица. По информации издания, в воскресенье в полицию поступил вызов от 11-летней девочки, которая, закрывшись в комнате, сообщила диспетчеру, что ее дядя напал на нее, ее братьев и сестер. "Войдя в дом, они (полицейские - ред.) обнаружили мужчину, стоявшего у входа и державшего в руках покрытый кровью большой тесак для разделки мяса, а на полу дома виднелась кровь", - приводит издание слова комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш. По ее словам, правоохранители несколько раз потребовали, чтобы мужчина бросил оружие, однако тот отказался и направился в их сторону, в связи с чем полицейские выпустили в него семь пуль. Сорока девятилетний подозреваемый находится в больнице в критическом состоянии. Комиссар полиции добавила, что четыре девочки в возрасте 16,13, 11 и 8 лет получили серьезные колото-резаные раны, их госпитализировали. По оценкам медиков, их жизни удастся спасти. В момент инцидента в доме находился еще один мальчик, однако он успел выбежать за помощью. Полиция выясняет мотив подозреваемого.
https://ria.ru/20250329/vecherinka-2008164136.html
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке, сообщает NYP

NYP: мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкМашина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке, у пострадавших обнаружены колото-резаные раны, пишет издание New York Post со ссылкой на официальные лица.
По информации издания, в воскресенье в полицию поступил вызов от 11-летней девочки, которая, закрывшись в комнате, сообщила диспетчеру, что ее дядя напал на нее, ее братьев и сестер.
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"Войдя в дом, они (полицейские - ред.) обнаружили мужчину, стоявшего у входа и державшего в руках покрытый кровью большой тесак для разделки мяса, а на полу дома виднелась кровь", - приводит издание слова комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш.
По ее словам, правоохранители несколько раз потребовали, чтобы мужчина бросил оружие, однако тот отказался и направился в их сторону, в связи с чем полицейские выпустили в него семь пуль. Сорока девятилетний подозреваемый находится в больнице в критическом состоянии.
Комиссар полиции добавила, что четыре девочки в возрасте 16,13, 11 и 8 лет получили серьезные колото-резаные раны, их госпитализировали. По оценкам медиков, их жизни удастся спасти. В момент инцидента в доме находился еще один мальчик, однако он успел выбежать за помощью.
Полиция выясняет мотив подозреваемого.
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