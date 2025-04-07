https://ria.ru/20250407/nyu-york-2009725147.html

Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке, сообщает NYP

Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке, сообщает NYP - РИА Новости, 07.04.2025

Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке, сообщает NYP

Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке, у пострадавших обнаружены колото-резаные раны, пишет издание New York Post со ссылкой на официальные лица. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T04:15:00+03:00

2025-04-07T04:15:00+03:00

2025-04-07T04:15:00+03:00

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нью-йорк (город)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке, у пострадавших обнаружены колото-резаные раны, пишет издание New York Post со ссылкой на официальные лица. По информации издания, в воскресенье в полицию поступил вызов от 11-летней девочки, которая, закрывшись в комнате, сообщила диспетчеру, что ее дядя напал на нее, ее братьев и сестер. "Войдя в дом, они (полицейские - ред.) обнаружили мужчину, стоявшего у входа и державшего в руках покрытый кровью большой тесак для разделки мяса, а на полу дома виднелась кровь", - приводит издание слова комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш. По ее словам, правоохранители несколько раз потребовали, чтобы мужчина бросил оружие, однако тот отказался и направился в их сторону, в связи с чем полицейские выпустили в него семь пуль. Сорока девятилетний подозреваемый находится в больнице в критическом состоянии. Комиссар полиции добавила, что четыре девочки в возрасте 16,13, 11 и 8 лет получили серьезные колото-резаные раны, их госпитализировали. По оценкам медиков, их жизни удастся спасти. В момент инцидента в доме находился еще один мальчик, однако он успел выбежать за помощью. Полиция выясняет мотив подозреваемого.

https://ria.ru/20250329/vecherinka-2008164136.html

https://ria.ru/20250327/strelba-2007601553.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город)