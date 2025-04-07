https://ria.ru/20250407/nauka-2009288836.html

Ученые выяснили причину неолитической революции в древнем Поволжье

Ученые выяснили причину неолитической революции в древнем Поволжье - РИА Новости, 07.04.2025

Ученые выяснили причину неолитической революции в древнем Поволжье

Резкое похолодание около 6200 года до нашей эры привело к угасанию мезолитической культуры древнего населения в районе Верхней Волги и его замещению мигрантами, РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T07:00:00+03:00

2025-04-07T07:00:00+03:00

2025-04-07T07:00:00+03:00

наука

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россия

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новосибирский государственный университет

российская академия наук

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Резкое похолодание около 6200 года до нашей эры привело к угасанию мезолитической культуры древнего населения в районе Верхней Волги и его замещению мигрантами, принесшими технологии неолита (например, керамику), установили ученые НГУ и СГСПУ в составе международного научного коллектива. Изучив артефакты из археологических памятников Поволжья, ученые смогли сопоставить перемены климата с активностью древнего населения и установить абсолютную хронологию мезолита в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Сотрудники Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) и Института археологии и этнографии СО РАН и зарубежными коллегами поставили перед собой задачу изучить историю освоения лесостепи древними популяциями человека и выявить связь между колебаниями активности жизнедеятельности людей с крупными климатическими событиями (глобальными похолоданиями и потеплениями).Для этого ученые исследовали образцы костей человека и животных, орудий труда и почвы из мезолитических памятников Поволжья с помощью методов радиоуглеродного и изотопного анализа. Исследования проводились в Центре коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ" (ЦКПУМС) и еще в пяти научных центрах в России, Бельгии, Финляндии и США.Ученые анализировали образцы в нескольких центрах и использовали два разных метода радиоуглеродного датировки, основанных на определении стабильных изотопов С-13 и N-15, — сцинтилляционный и ускорительной масс-спектрометрии, сообщила директор ЦКП "УМС НГУ-ННЦ" Екатерина Пархомчук."Все результаты ложатся в единую теорию освоения лесостепи древними популяциями человека, которая предполагает существенные колебания активности жизнедеятельности людей в связи с крупными климатическими событиями. Речь идет о ярко выраженных фазах похолодания на фоне общего потепления климата. Например, известно, что в бассейне Верхней Волги в период похолодания 8200 лет назад среднегодовая температура понизилась на 2–3°C, а в среднем по Европе — на 1°C", — рассказала она.В ходе исследования ученые подвели промежуточный итог многолетней работы по установлению абсолютного возраста мезолитических комплексов лесостепного Поволжья, сообщил доцент кафедры отечественной истории и археологии СГСПУ Константин Андреев."Вплоть до начала XXI века по мезолитическим комплексам у нас не было ни одной абсолютной даты, и мы имели весьма общее понимание о времени существования той или иной культурной традиции в регионе. За последние пять лет мы смогли определить возраст опорных стоянок региона. Наиболее ранние оценки появления новых людей в лесостепном Поволжье относятся к третьей четверти девятого тысячелетия до нашей эры", — рассказал ученый.По его словам, в это время в лесостепное Поволжье проникают группы населения сначала из Южного Приуралья, а затем и Южного Зауралья, связь с которыми сохраняется вплоть до окончания эпохи мезолита в первой половине седьмого тысячелетия до нашей эры."Эти группы населения, по-видимому, охотились на крупных копытных — лосей и лошадей. Судя по краткому времени пребывания на стоянках, они совершали частые переходы вслед за зверем. Основой их каменной индустрии была традиция получения пластин и изготовления из них немногочисленных орудий труда (скребки, проколки и прочие). Использовалась и кость, но она редко сохраняется в культурном слое", — пояснил Андреев.Он добавил, что с середины восьмого тысячелетия до нашей эры в лесостепное Поволжье проникли отдельные группы с более северных (лесных) территорий, что привело к распространению рубящих орудий и немногочисленных наконечников стрел. Таким образом, ученые подтвердили гипотезу об активных контактах групп разной культуры в лесостепи и привязали эти контакты к хронологической шкале.Современные археологические исследования не завершаются простым определением радиоуглеродных дат для найденных артефактов: ученые должны восстановить ход событий, произошедших в далеком прошлом. Для этого они активно используют методы машинного обучения и искусственного интеллекта, которые строят хронологические модели на основе радиоуглеродных дат, сообщил доцент Института интеллектуальной робототехники НГУ Петр Меньшанов."Используя такую модель, мы определили периоды высокой активности людей древнего Поволжья, а затем сопоставили их временные границы с общемировыми данными о климатических изменениях на Земле", — рассказал он.Ученые выяснили, что древние люди, населявшие Поволжье в каменном веке, не сильно отличались по поведению от людей современных. Если условия жизни их устраивали и были стабильны, то они надолго оставались на одном месте, рыбачили, охотились, растили детей. А при резких изменениях климата предпочитали переместиться в более комфортные условия, где оставалась добыча и вода."В самые трудные периоды древние люди активно изобретали и осваивали инновации своего времени, что приводило к смене эпох. В нашем случае, после глобального похолодания 8200 лет назад (около 6200 года до нашей эры) люди древнего Поволжья были вынуждены задуматься о будущем", — добавил Петр Меньшанов.Это похолодание оказало наиболее значительное влияние на мезолитические коллективы лесостепного Поволжья и привело к угасанию их культурной традиции, отметил Константин Андреев."На смену людям мезолита пришли новые мигранты, которые кроме специфических навыков обработки камня принесли в регион одну из новаций следующей археологической эпохи (неолита) — керамику", — рассказал он.В будущем исследователи займутся изучением хода событий, влиявших на жизнь и быт древних людей Поволжья, Урала и Сибири в каменном и бронзовом веке. Исследования проводятся при поддержке РНФ.

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