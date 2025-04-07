https://ria.ru/20250407/nato-2009637039.html

Россия начинает наступление на южном фланге НАТО

Россия начинает наступление на южном фланге НАТО - РИА Новости, 07.04.2025

Россия начинает наступление на южном фланге НАТО

Пока президент Франции Эммануэль Макрон обещает защитить "ядерным зонтиком" всю Европу и намекает на возможность французской оккупации Одессы, на деле... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:00:00+03:00

2025-04-07T08:00:00+03:00

2025-04-07T08:05:00+03:00

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Пока президент Франции Эммануэль Макрон обещает защитить "ядерным зонтиком" всю Европу и намекает на возможность французской оккупации Одессы, на деле происходит резкое ужимание геополитической зоны влияния его страны. Шаг за шагом или, как пишут африканские СМИ, "база за базой" Франция вытесняется с Черного континента, уступая свое влияние России.Лишним подтверждением этого стала прошедшая на минувшей неделе в Москве встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своими коллегами из стран Сахеля. Представители трех африканских государств, совсем недавно сбросивших с себя оковы французского контроля, озвучили амбициозные проекты создания при помощи России объединенных вооруженных сил с целью совместной борьбы против "остатков колониальной зависимости" и против терроризма. Причем особое внимание привлекли заявления министров иностранных дел Мали и Буркина-Фасо о том, что, с их точки зрения, Украина является государством-террористом и способствует дестабилизации Африканского континента. То есть, по сути дела, страны Сахеля при поддержке России объявили о своей совместной антитеррористической операции.Тут же последовали встревоженные комментарии западных экспертов. МВД Испании выкатило 100-страничный доклад с паническими выводами о присутствии России в Северной Африке. А Институт изучения войны, базирующийся в Вашингтоне и тесно связанный с Демпартией и Викторией Нуланд, по горячим следам оценил договоренности, достигнутые в Москве, как "подрыв западного влияния в Африке и создание угрозы южному флангу НАТО".Но особенно болезненно по понятным причинам планы стран Сахеля воспринимаются во Франции. Жители этой страны с нескрываемым удивлением следили в последние годы за тем, как их армию выдавливали из Северной Африки, причем выдавливали радостно, с песнями и плясками. Присутствие французских войск на территории стран Сахеля закончилось в январе этого года с закрытием очередной базы в Чаде.Причем произошло это буквально через несколько недель после того, как Макрон с обиженной физиономией заявил о том, что Африка якобы "забыла поблагодарить" Францию за оказанную помощь. В ответ на неудавшегося наполеончика посыпались гневные комментарии лидеров разных африканских государств, подчеркнувших дестабилизирующую роль Франции. Министр иностранных дел Сенегала Усман Сонко указал Макрону на его место: "Позвольте мне напомнить вам, что у Франции нет ни возможностей, ни легитимности, чтобы гарантировать суверенитет Африки".Единственной базой французов в материковой Африке (если не считать небольших перевалочных пунктов на западном побережье) осталась их база в Джибути, где расположились военные миссии еще десятка стран, включая и Китай. В прошлом году Макрон радостно объявил о том, что присутствие французов в этой стране продолжится. Но Париж понимает, что это не обеспечит ему достойного влияния в регионе.Отсюда — новые планы по расширению военной базы Франции на все еще оккупированной ею части Коморских островов, а именно на острове Майотта, где французские власти в 2009 году провели незаконный "референдум", не признанный Генассамблеей ООН, и фактически расчленили суверенное островное государство. Да-да, и эти люди нам что-то рассказывают о якобы незаконных референдумах на территориях бывшей Украины! А ведь по извращенной логике киевского режима и самого Макрона, Коморские острова должны были начать антитеррористическую операцию против "сепаратистов" Майотты!Причем отношение Парижа к оккупированному островку так и осталось на уровне колониального мышления прошлых веков. Что особенно наглядно было продемонстрировано самим Макроном во время его посещения Майотты, пострадавшей от урагана, когда он наорал на местных жителей, пожаловавшихся на отсутствие помощи от его правительства.И сейчас, вопреки их воле и мнению законных властей, Франция выразила намерение создать вторую базу своих ВМС на оккупированном острове. Единственной мировой державой, во всеуслышание выступившей против этих милитаристских планов Макрона, стала Россия, призвавшая уважать территориальную целостность Коморских островов и назвавшая намерения Франции "рецидивом неоколониальных инстинктов Парижа".На этом фоне особенно забавны неустанные попытки Макрона представить себя гарантом безопасности всей Европы и Украины. То есть не успели остыть следы от горящих пяток французских военных в бывших африканских колониях, как он уже посягает на новые завоевания, намекая на присутствие своих войск то ли в Одессе, то ли в Киеве, то ли во Львове. Неужели кто-то всерьез может думать, что Франция, не справившаяся с африканскими туарегами, может обеспечить оккупацию Одессы, на которую к тому же теперь позарились и польские "гиены Европы"?Африканские страны недвусмысленно указали французам на их место и при поддержке России намерены окончательно избавиться от своего колониального прошлого, а также победить терроризм, поддерживаемый с недавних пор украинским режимом. Потешные попытки Макрона играть нарисованными в фотошопе мускулами на украинском направлении будут только способствовать избавлению африканских стран от любых иллюзий по поводу способности Франции кого-то защитить и кому-то угрожать.

https://ria.ru/20250403/mid-2009111527.html

https://ria.ru/20250325/naryshkin-2007135390.html

https://ria.ru/20250331/medvedev-2008503461.html

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аналитика, в мире, россия, африка, франция