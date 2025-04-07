https://ria.ru/20250407/most-2009862688.html

Премьер Якутии Кирилл Бычков рассказал о ходе строительства Ленского моста

Премьер Якутии Кирилл Бычков рассказал о ходе строительства Ленского моста - РИА Новости, 07.04.2025

Премьер Якутии Кирилл Бычков рассказал о ходе строительства Ленского моста

В 2025 году на правом берегу Лены планируется установить три опоры строящегося Ленского моста, сообщил председатель правительства Республики Саха (Якутия)... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:24:00+03:00

2025-04-07T17:24:00+03:00

2025-04-07T17:24:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В 2025 году на правом берегу Лены планируется установить три опоры строящегося Ленского моста, сообщил председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков на пресс-конференции "Новый транспортный коридор России: строительство Ленского моста". "Каждая опора имеет по 20 свай. В среднем высота конструкций составит от 14 до 42 метров", – пояснил премьер Якутии. Также, по словам Бычкова, в этом году для свай русловой части будут подготовлены коффердамы – специальные ограждения, использующиеся для строительства внутри водоемов. "Самое главное, что мы успели завезти весь металл для коффердамов, это гигантское количество – 4,5 тонны металла и металлоконструкций, которые мы привезли из Тюмени за 6,5 тысяч километров. Пока был зимники, можно было все это провести по замерзшей реке", - рассказал Бычков. Также, по словам премьера, металл для возведения моста поступает из Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, а сам проект моста разрабатывался в Санкт-Петербурге. "Это всероссийская стройка. Потому что вряд ли будет хоть одно предприятие, обладающее передовыми технологиями, которое не будет задействовано в строительстве Ленского моста. Все наши лучшие практики и производители, безусловно, будут участниками этого процесса", – отметил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Также, по словам первого заместителя министра, транспортная доступность будет увеличена с 22% до 90% территории республики, что ставит строительство Ленского моста в один ряд с крупнейшими федеральными проектами. В октябре 2024 года в Якутии забили первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста, дан старт основному циклу работ по строительству объекта. Весной после ледохода должны начаться работы в русле реки Лена. По концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лена будет выполнен в виде трехпилонной вантовой конструкции. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более трех километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Стоимость проекта – свыше 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Финансирование из федерального бюджета планируется обеспечить до 2028 года в рамках Пятилетнего плана мероприятий по осуществлению дорожной деятельности. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

https://ria.ru/20250407/bychkov-2009833350.html

https://ria.ru/20250401/yakutiya-2008608564.html

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россия, республика саха (якутия)