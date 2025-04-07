https://ria.ru/20250407/moskva-2009996906.html

В Москве на 270 водоемах установят знаки безопасности

В Москве на 270 водоемах установят знаки безопасности - РИА Новости, 08.04.2025

В Москве на 270 водоемах установят знаки безопасности

Около тысячи знаков безопасности с подписью "Купаться запрещено!" установят на 270 водоемах Москвы до конца апреля вместо зимних информационных щитов "Выход на... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-07T07:40:00+03:00

2025-04-07T07:40:00+03:00

2025-04-08T12:44:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Около тысячи знаков безопасности с подписью "Купаться запрещено!" установят на 270 водоемах Москвы до конца апреля вместо зимних информационных щитов "Выход на лед запрещен!", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 столичных водоемах до конца апреля. Вместо зимних информационных щитов "Выход на лед запрещен!" специалисты ГУП "Мосводосток" установят летние с надписью "Купаться запрещено!". Это необходимо для предупреждения несчастных случаев на воде", - говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего - 55 информационных щитов - заменят на Царицынских прудах. Кроме того, 54 предупреждающих знака установят на Люблинских и Кузьминских прудах, на Головинских прудах заменят 21 знак, на Путяевских прудах в парке "Сокольники" - 16 знаков, и восемь щитов появятся на Новодевичьих прудах Подчеркивается, что места установки и количество знаков безопасности подбираются так, чтобы их было видно с любой точки берега. "Кроме того, с открытием купального сезона на водоемах, где разрешено заходить в воду, устанавливают знаки "Место купания". На них москвичам следует обратить особое внимание, когда в город придет летнее тепло, отметили в комплексе городского хозяйства столицы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250403/moskva-2009136836.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва