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В Москве на 270 водоемах установят знаки безопасности - РИА Новости, 08.04.2025
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07:40 07.04.2025 (обновлено: 12:44 08.04.2025)
https://ria.ru/20250407/moskva-2009996906.html
В Москве на 270 водоемах установят знаки безопасности
В Москве на 270 водоемах установят знаки безопасности - РИА Новости, 08.04.2025
В Москве на 270 водоемах установят знаки безопасности
Около тысячи знаков безопасности с подписью "Купаться запрещено!" установят на 270 водоемах Москвы до конца апреля вместо зимних информационных щитов "Выход на... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-07T07:40:00+03:00
2025-04-08T12:44:00+03:00
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Около тысячи знаков безопасности с подписью "Купаться запрещено!" установят на 270 водоемах Москвы до конца апреля вместо зимних информационных щитов "Выход на лед запрещен!", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 столичных водоемах до конца апреля. Вместо зимних информационных щитов "Выход на лед запрещен!" специалисты ГУП "Мосводосток" установят летние с надписью "Купаться запрещено!". Это необходимо для предупреждения несчастных случаев на воде", - говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего - 55 информационных щитов - заменят на Царицынских прудах. Кроме того, 54 предупреждающих знака установят на Люблинских и Кузьминских прудах, на Головинских прудах заменят 21 знак, на Путяевских прудах в парке "Сокольники" - 16 знаков, и восемь щитов появятся на Новодевичьих прудах Подчеркивается, что места установки и количество знаков безопасности подбираются так, чтобы их было видно с любой точки берега. "Кроме того, с открытием купального сезона на водоемах, где разрешено заходить в воду, устанавливают знаки "Место купания". На них москвичам следует обратить особое внимание, когда в город придет летнее тепло, отметили в комплексе городского хозяйства столицы", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250403/moskva-2009136836.html
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве на 270 водоемах установят знаки безопасности

Около тысячи знаков безопасности установят на 270 водоемах Москвы в апреле

© Фото : "Мосводосток"Знак безопасности на московском пруду
Знак безопасности на московском пруду - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : "Мосводосток"
Знак безопасности на московском пруду
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Около тысячи знаков безопасности с подписью "Купаться запрещено!" установят на 270 водоемах Москвы до конца апреля вместо зимних информационных щитов "Выход на лед запрещен!", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 столичных водоемах до конца апреля. Вместо зимних информационных щитов "Выход на лед запрещен!" специалисты ГУП "Мосводосток" установят летние с надписью "Купаться запрещено!". Это необходимо для предупреждения несчастных случаев на воде", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что больше всего - 55 информационных щитов - заменят на Царицынских прудах. Кроме того, 54 предупреждающих знака установят на Люблинских и Кузьминских прудах, на Головинских прудах заменят 21 знак, на Путяевских прудах в парке "Сокольники" - 16 знаков, и восемь щитов появятся на Новодевичьих прудах
Подчеркивается, что места установки и количество знаков безопасности подбираются так, чтобы их было видно с любой точки берега.
"Кроме того, с открытием купального сезона на водоемах, где разрешено заходить в воду, устанавливают знаки "Место купания". На них москвичам следует обратить особое внимание, когда в город придет летнее тепло, отметили в комплексе городского хозяйства столицы", - добавляется в сообщении.
 
Городское хозяйство МосквыМосква
 
 
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