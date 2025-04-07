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В Москве продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада - РИА Новости, 08.04.2025
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08:24 07.04.2025 (обновлено: 12:42 08.04.2025)
https://ria.ru/20250407/moskva-2009996159.html
В Москве продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада
В Москве продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада - РИА Новости, 08.04.2025
В Москве продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-07T08:24:00+03:00
2025-04-08T12:42:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Снегопад продлится в течение всего дня. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - добавляется в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада

Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве
Снегоуборочная техника на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Снегоуборочная техника на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Снегопад продлится в течение всего дня. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - добавляется в сообщении.
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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