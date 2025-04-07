https://ria.ru/20250407/moskva-2009996159.html

В Москве продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада

В Москве продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада - РИА Новости, 08.04.2025

В Москве продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада

Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-07T08:24:00+03:00

2025-04-07T08:24:00+03:00

2025-04-08T12:42:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

москва

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Снегопад продлится в течение всего дня. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250403/moskva-2009136836.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк)