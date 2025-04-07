В Москве продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве
Снегоуборочная техника на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Снегопад продлится в течение всего дня. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - добавляется в сообщении.