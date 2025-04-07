https://ria.ru/20250407/moskva-2009995350.html

В Москве проводят очистку крыш жилых домов после снегопада

В Москве проводят очистку крыш жилых домов после снегопада - РИА Новости, 08.04.2025

В Москве проводят очистку крыш жилых домов после снегопада

Специалисты проводят очистку крыш жилых домов после снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-07T11:01:00+03:00

2025-04-07T11:01:00+03:00

2025-04-08T12:39:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты проводят очистку крыш жилых домов после снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Проводим очистку крыш жилых домов после снегопада. В течение светового дня очищаем от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. В мероприятиях задействовано необходимое количество бригад кровельщиков и автоподъемники", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. В цикличном режиме проводится сплошное механизированное прометание и противогололедная обработка проезжей части и пешеходных зон. "Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250406/moskva-2009650107.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк)