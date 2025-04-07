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В Москве проводят очистку крыш жилых домов после снегопада - РИА Новости, 08.04.2025
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11:01 07.04.2025 (обновлено: 12:39 08.04.2025)
https://ria.ru/20250407/moskva-2009995350.html
В Москве проводят очистку крыш жилых домов после снегопада
В Москве проводят очистку крыш жилых домов после снегопада - РИА Новости, 08.04.2025
В Москве проводят очистку крыш жилых домов после снегопада
Специалисты проводят очистку крыш жилых домов после снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-07T11:01:00+03:00
2025-04-08T12:39:00+03:00
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты проводят очистку крыш жилых домов после снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Проводим очистку крыш жилых домов после снегопада. В течение светового дня очищаем от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. В мероприятиях задействовано необходимое количество бригад кровельщиков и автоподъемники", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. В цикличном режиме проводится сплошное механизированное прометание и противогололедная обработка проезжей части и пешеходных зон. "Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - подчеркивается в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Городское хозяйство Москвы, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве проводят очистку крыш жилых домов после снегопада

Специалисты проводят очистку крыш жилых домов после снегопада в Москве

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве
Сотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты проводят очистку крыш жилых домов после снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Проводим очистку крыш жилых домов после снегопада. В течение светового дня очищаем от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. В мероприятиях задействовано необходимое количество бригад кровельщиков и автоподъемники", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. В цикличном режиме проводится сплошное механизированное прометание и противогололедная обработка проезжей части и пешеходных зон.
"Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - подчеркивается в сообщении.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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