https://ria.ru/20250407/moskva-2009758275.html

Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет

Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет - РИА Новости, 07.04.2025

Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет

Температура в Москве вернется в свое климатическое русло на следующей неделе, ожидается до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:47:00+03:00

2025-04-07T10:47:00+03:00

2025-04-07T11:43:00+03:00

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Температура в Москве вернется в свое климатическое русло на следующей неделе, ожидается до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Несмотря на традиционные весенние возвраты холодов, возвращение зимы и формирование такого внушительного снежного покрова случаются крайне редко – за последние полвека в апреле всего было 7-8 случаев. Снежный покров в столице продолжит медленно расти до середины недели и достигнет 15 сантиметров, но с четверга сугробы начнут оседать и растают к концу второй декады апреля. Температура вернется в свое климатическое русло на следующей неделе – до плюс 10 - плюс 15, и даже есть вероятность, что небесная канцелярия в заключительной декаде апреля компенсирует нам все проказы зимы комфортнейшим майским теплом", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250407/moskva-2009749391.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода