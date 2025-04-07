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Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет - РИА Новости, 07.04.2025
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10:47 07.04.2025 (обновлено: 11:43 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/moskva-2009758275.html
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет - РИА Новости, 07.04.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Температура в Москве вернется в свое климатическое русло на следующей неделе, ожидается до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:47:00+03:00
2025-04-07T11:43:00+03:00
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Температура в Москве вернется в свое климатическое русло на следующей неделе, ожидается до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Несмотря на традиционные весенние возвраты холодов, возвращение зимы и формирование такого внушительного снежного покрова случаются крайне редко – за последние полвека в апреле всего было 7-8 случаев. Снежный покров в столице продолжит медленно расти до середины недели и достигнет 15 сантиметров, но с четверга сугробы начнут оседать и растают к концу второй декады апреля. Температура вернется в свое климатическое русло на следующей неделе – до плюс 10 - плюс 15, и даже есть вероятность, что небесная канцелярия в заключительной декаде апреля компенсирует нам все проказы зимы комфортнейшим майским теплом", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250407/moskva-2009749391.html
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет

Синоптик Тишковец: в Москве на следующей неделе потеплеет до 15 градусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади во время снегопада в Москве
Люди на Красной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Температура в Москве вернется в свое климатическое русло на следующей неделе, ожидается до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Несмотря на традиционные весенние возвраты холодов, возвращение зимы и формирование такого внушительного снежного покрова случаются крайне редко – за последние полвека в апреле всего было 7-8 случаев. Снежный покров в столице продолжит медленно расти до середины недели и достигнет 15 сантиметров, но с четверга сугробы начнут оседать и растают к концу второй декады апреля. Температура вернется в свое климатическое русло на следующей неделе – до плюс 10 - плюс 15, и даже есть вероятность, что небесная канцелярия в заключительной декаде апреля компенсирует нам все проказы зимы комфортнейшим майским теплом", - рассказал Тишковец.
Последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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