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В строящемся детском саду на юге Москвы идут фасадные работы - РИА Новости, 07.04.2025
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11:50 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/moskva-2009688620.html
В строящемся детском саду на юге Москвы идут фасадные работы
В строящемся детском саду на юге Москвы идут фасадные работы - РИА Новости, 07.04.2025
В строящемся детском саду на юге Москвы идут фасадные работы
В строящемся детском саду на юге Москвы приступили к кровельным и фасадным работам, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:50:00+03:00
2025-04-07T11:50:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В строящемся детском саду на юге Москвы приступили к кровельным и фасадным работам, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Визуально архитектурный объем детского сада делится на две трехэтажные и две одноэтажные секции. В одноэтажных расположены пищеблок полного технологического цикла, бассейн с сопутствующими помещениями, а также музыкальный и физкультурный залы. В трехэтажных секциях размещаются десять групповых ячеек, а также медицинский блок", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр отметил, что общая площадь объекта почти достигает шести тысяч квадратных метров. Здание будет оборудовано лифтом. После окончания возведения детский сад передадут в систему московского образования.Сам он размещается на Кавказском бульваре, 51/6. Девелопером выступает группа "ПИК".Уточняется, что на прилегающей территории оборудуются парковки для колясок и прогулочные площадки.
https://ria.ru/20250406/stroitelstvo-2009557400.html
https://ria.ru/20250405/renovatsiya-2009453432.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
В строящемся детском саду на юге Москвы идут фасадные работы

В строящемся детском саду на юге Москвы начались кровельные и фасадные работы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В строящемся детском саду на юге Москвы приступили к кровельным и фасадным работам, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Визуально архитектурный объем детского сада делится на две трехэтажные и две одноэтажные секции. В одноэтажных расположены пищеблок полного технологического цикла, бассейн с сопутствующими помещениями, а также музыкальный и физкультурный залы. В трехэтажных секциях размещаются десять групповых ячеек, а также медицинский блок", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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Министр отметил, что общая площадь объекта почти достигает шести тысяч квадратных метров. Здание будет оборудовано лифтом. После окончания возведения детский сад передадут в систему московского образования.
Сам он размещается на Кавказском бульваре, 51/6. Девелопером выступает группа "ПИК".
Уточняется, что на прилегающей территории оборудуются парковки для колясок и прогулочные площадки.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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