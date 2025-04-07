https://ria.ru/20250407/moskva-2009688620.html

В строящемся детском саду на юге Москвы идут фасадные работы

В строящемся детском саду на юге Москвы идут фасадные работы - РИА Новости, 07.04.2025

В строящемся детском саду на юге Москвы идут фасадные работы

В строящемся детском саду на юге Москвы приступили к кровельным и фасадным работам, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:50:00+03:00

2025-04-07T11:50:00+03:00

2025-04-07T11:50:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В строящемся детском саду на юге Москвы приступили к кровельным и фасадным работам, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Визуально архитектурный объем детского сада делится на две трехэтажные и две одноэтажные секции. В одноэтажных расположены пищеблок полного технологического цикла, бассейн с сопутствующими помещениями, а также музыкальный и физкультурный залы. В трехэтажных секциях размещаются десять групповых ячеек, а также медицинский блок", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр отметил, что общая площадь объекта почти достигает шести тысяч квадратных метров. Здание будет оборудовано лифтом. После окончания возведения детский сад передадут в систему московского образования.Сам он размещается на Кавказском бульваре, 51/6. Девелопером выступает группа "ПИК".Уточняется, что на прилегающей территории оборудуются парковки для колясок и прогулочные площадки.

https://ria.ru/20250406/stroitelstvo-2009557400.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский