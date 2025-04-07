https://ria.ru/20250407/moor-2009770565.html

Тюменские аграрии приступили к весенним полевым работам

Тюменские аграрии приступили к весенним полевым работам - РИА Новости, 07.04.2025

Тюменские аграрии приступили к весенним полевым работам

Сельхозпредприятия Тюменской области начали подготовку полей к посевной кампании, первыми к боронованию приступили земледельцы Бердюжского района, сообщил... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:56:00+03:00

2025-04-07T11:56:00+03:00

2025-04-07T11:56:00+03:00

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 7 апр – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области начали подготовку полей к посевной кампании, первыми к боронованию приступили земледельцы Бердюжского района, сообщил губернатор Александр Моор. "В Тюменской области стартовали весенние полевые работы. Сельхозпредприятия Бердюжского района приступили к раннему весеннему боронованию. Это необходимо, чтобы сохранить влагу в земле. В целом наш АПК к посевной готов. Завершается создание запасов семян, удобрений и горюче-смазочных материалов. Техника тоже в порядке, может выйти в поля хоть сейчас", — написал Александр Моор в своем Telegram-канале. По словам главы региона, большую часть ресурсов для нового сельскохозяйственного сезона местные предприятия приобрели за счёт собственных средств. При поддержке региональных властей они закупили 116 единиц сельхозтехники, а также при господдержке получили больше, чем в прошлом году, льготных кредитов, сумма которых превысила 1,9 миллиарда рублей. По данным департамента агропромышленного комплекса региона, которые в конце марта озвучил на пресс-конференции замгубернатора Владимир Чейметов, в этом году тюменские аграрии планируют засеять до 996 тысяч гектаров - на 11 тысяч гектаров больше фактического уровня прошлого года, 72 процента посевов составят зерновые и зернобобовые культуры. В целом на подготовку к сезону аграриям необходимо 9,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250228/pavodki-2002132489.html

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