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Суд запретил активистке "Победы" покидать Молдавию - РИА Новости, 07.04.2025
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17:12 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/moldaviya-2009851336.html
Суд запретил активистке "Победы" покидать Молдавию
Суд запретил активистке "Победы" покидать Молдавию - РИА Новости, 07.04.2025
Суд запретил активистке "Победы" покидать Молдавию
Районный суд Кишинева в понедельник отказал в удовлетворении требований прокуроров об аресте активистки оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Светланы... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:12:00+03:00
2025-04-07T17:12:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Районный суд Кишинева в понедельник отказал в удовлетворении требований прокуроров об аресте активистки оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Светланы Попан, судья назначила ей меру пресечения в виде судебного надзора, запретив покидать страну, сообщил на митинге депутат молдавского парламента Вадим Фотеску. Попан проходит по одному уголовному делу с главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Власти обвиняют их в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". В понедельник в рамках дела рассматривался запрос прокурора об аресте Светланы Попан на 30 дней. "Судья вынесла решение не арестовывать Светлану на 30 суток, как того требовали прокуроры. Она переведена под судебный надзор, то есть временно не имеет право покидать страну. Но это наша небольшая победа. Она не будет в СИЗО, и это не домашний арест", - сказал Фотеску. Заседание суда в понедельник было временно прервано из-за сообщения о минировании здания. После тщательной проверки специалисты не обнаружили взрывных устройств и оцепление было снято. В блоке "Победа" заявили, что прокуратура добивается ареста Попан без веских оснований и с грубейшими нарушениями, поскольку оппозиционер уже находится под подпиской о невыезде, добросовестно выполняет все требования и посещает судебные заседания. В политформировании считают это прямой атакой действующих властей на оппозицию и попыткой ограничить ее участие в предстоящих в 2025 году парламентских выборах. Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре Молдавии такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.
https://ria.ru/20241109/vlakh-1982799351.html
https://ria.ru/20250405/moldaviya-2009518166.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Суд запретил активистке "Победы" покидать Молдавию

Суд в Кишиневе отказался арестовывать активистку оппозиционного блока "Победа"

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Районный суд Кишинева в понедельник отказал в удовлетворении требований прокуроров об аресте активистки оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Светланы Попан, судья назначила ей меру пресечения в виде судебного надзора, запретив покидать страну, сообщил на митинге депутат молдавского парламента Вадим Фотеску.
Попан проходит по одному уголовному делу с главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Власти обвиняют их в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". В понедельник в рамках дела рассматривался запрос прокурора об аресте Светланы Попан на 30 дней.
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"Судья вынесла решение не арестовывать Светлану на 30 суток, как того требовали прокуроры. Она переведена под судебный надзор, то есть временно не имеет право покидать страну. Но это наша небольшая победа. Она не будет в СИЗО, и это не домашний арест", - сказал Фотеску.
Заседание суда в понедельник было временно прервано из-за сообщения о минировании здания. После тщательной проверки специалисты не обнаружили взрывных устройств и оцепление было снято.
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В блоке "Победа" заявили, что прокуратура добивается ареста Попан без веских оснований и с грубейшими нарушениями, поскольку оппозиционер уже находится под подпиской о невыезде, добросовестно выполняет все требования и посещает судебные заседания. В политформировании считают это прямой атакой действующих властей на оппозицию и попыткой ограничить ее участие в предстоящих в 2025 году парламентских выборах.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре Молдавии такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Молдавский блок "Победа назвал арест Гуцул расправой с оппозицией
дополняется ...
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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