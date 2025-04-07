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Россия и Белоруссия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 07.04.2025
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14:10 07.04.2025 (обновлено: 14:37 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/mishustin-2009800390.html
Россия и Белоруссия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах
Россия и Белоруссия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 07.04.2025
Россия и Белоруссия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах
Россия и Белоруссия в целях защиты взаимной торговли и инвестиций от незаконных санкций практически полностью перешли на финансовые расчеты в национальных... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:10:00+03:00
2025-04-07T14:37:00+03:00
экономика
россия
белоруссия
москва
михаил мишустин
александр турчинов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия в целях защиты взаимной торговли и инвестиций от незаконных санкций практически полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах - их доля в расчетах уже превышает 95%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Несмотря на усиление незаконных санкций в отношении России и Белоруссии, мы защищаем нашу торговлю и инвестиции, в том числе взаимные, от негативной внешней конъюнктуры. И практически полностью - более чем на 95% - перевели финансовые расчеты в национальные валюты", - сказал Мишустин, начиная в Москве переговоры с новым премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным. Мишустин отметил, что Турчин с первым зарубежным визитом в качестве главы правительства посещает Россию, и "это еще одно подтверждение особого характера российско-белорусских отношений". Премьер РФ подчеркнул, что приоритетное внимание уделяет укреплению торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Он сообщил, что в прошлом году взаимный товарооборот вырос на 6% относительно 2023 года и достиг новых рекордных показателей - 4,5 триллиона российских рублей. По словам главы правительства РФ, Москва и Минск прорабатывают новые инициативы в высокотехнологичных областях. "Речь идет об искусственном интеллекте и цифровых экосистемах, использовании больших данных, о беспилотных системах. Убежден, что внедрение цифровых сервисов обеспечит развитие национальных экономик и значительно повысит качество жизни наших граждан", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, белоруссия, москва, михаил мишустин, александр турчинов
Экономика, Россия, Белоруссия, Москва, Михаил Мишустин, Александр Турчинов
Россия и Белоруссия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

Доля национальных валют в расчетах России и Белоруссии превышает 95 процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин во время встречи. 7 апреля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин во время встречи. 7 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин во время встречи. 7 апреля 2025
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия в целях защиты взаимной торговли и инвестиций от незаконных санкций практически полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах - их доля в расчетах уже превышает 95%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Несмотря на усиление незаконных санкций в отношении России и Белоруссии, мы защищаем нашу торговлю и инвестиции, в том числе взаимные, от негативной внешней конъюнктуры. И практически полностью - более чем на 95% - перевели финансовые расчеты в национальные валюты", - сказал Мишустин, начиная в Москве переговоры с новым премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.
Мишустин отметил, что Турчин с первым зарубежным визитом в качестве главы правительства посещает Россию, и "это еще одно подтверждение особого характера российско-белорусских отношений". Премьер РФ подчеркнул, что приоритетное внимание уделяет укреплению торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Он сообщил, что в прошлом году взаимный товарооборот вырос на 6% относительно 2023 года и достиг новых рекордных показателей - 4,5 триллиона российских рублей.
По словам главы правительства РФ, Москва и Минск прорабатывают новые инициативы в высокотехнологичных областях. "Речь идет об искусственном интеллекте и цифровых экосистемах, использовании больших данных, о беспилотных системах. Убежден, что внедрение цифровых сервисов обеспечит развитие национальных экономик и значительно повысит качество жизни наших граждан", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияМоскваМихаил МишустинАлександр Турчинов
 
 
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