Россия и Белоруссия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах
Доля национальных валют в расчетах России и Белоруссии превышает 95 процентов
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин во время встречи. 7 апреля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин во время встречи. 7 апреля 2025
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия в целях защиты взаимной торговли и инвестиций от незаконных санкций практически полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах - их доля в расчетах уже превышает 95%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Несмотря на усиление незаконных санкций в отношении России и Белоруссии, мы защищаем нашу торговлю и инвестиции, в том числе взаимные, от негативной внешней конъюнктуры. И практически полностью - более чем на 95% - перевели финансовые расчеты в национальные валюты", - сказал Мишустин, начиная в Москве переговоры с новым премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.
Мишустин отметил, что Турчин с первым зарубежным визитом в качестве главы правительства посещает Россию, и "это еще одно подтверждение особого характера российско-белорусских отношений". Премьер РФ подчеркнул, что приоритетное внимание уделяет укреплению торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Он сообщил, что в прошлом году взаимный товарооборот вырос на 6% относительно 2023 года и достиг новых рекордных показателей - 4,5 триллиона российских рублей.
По словам главы правительства РФ, Москва и Минск прорабатывают новые инициативы в высокотехнологичных областях. "Речь идет об искусственном интеллекте и цифровых экосистемах, использовании больших данных, о беспилотных системах. Убежден, что внедрение цифровых сервисов обеспечит развитие национальных экономик и значительно повысит качество жизни наших граждан", - сказал Мишустин.