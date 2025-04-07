https://ria.ru/20250407/medvedchuk-2009756475.html

Медведчук рассказал, как пошлины Трампа повлияют на Украину

Медведчук рассказал, как пошлины Трампа повлияют на Украину - РИА Новости, 07.04.2025

Медведчук рассказал, как пошлины Трампа повлияют на Украину

Введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины на товары из 183 стран нанесут сильный удар по экономике ЕС, а также могут дестабилизировать... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:36:00+03:00

2025-04-07T10:36:00+03:00

2025-04-07T11:47:00+03:00

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евросоюз

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины на товары из 183 стран нанесут сильный удар по экономике ЕС, а также могут дестабилизировать ситуацию на Украине и стать причиной свержения режима Владимира Зеленского, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Как отмечает Медведчук, украинские власти утверждают, что введенные Трампом пошлины не окажут значительного влияния на страну, однако, по его мнению, такая оценка недальновидна, поскольку Киев неспособен смоделировать негативные последствия и риски для многих стран-партнеров Украины, особенно для ЕС. "Непрямые потери для Украины связаны с прогнозируемой ведущими мировыми экономическими институтами, рецессией в ЕС. Это нанесет удар по крупнейшему торгово-экономическому партнёру, финансовому донору и покровителю Зеленского", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Он пояснил, что на фоне неизбежной рецессии в ЕС, весьма вероятным является сценарий по снижению объемов кредитных займов на покрытие дефицита госбюджета Украины. "Усугубления внутри европейских кризисных процессов в экономике нанесут очередной удар по Украине, ограничив финансирование преступного режима Зеленского и страны в целом", - резюмировал он. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллиона евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.

https://ria.ru/20250403/trump-2009124106.html

https://ria.ru/20250405/tramp-2009476054.html

https://ria.ru/20250403/rada-2009070543.html

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Варвара Скокшина

сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, виктор медведчук, евросоюз, оппозиционная платформа - за жизнь, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире