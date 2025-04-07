https://ria.ru/20250407/mchs-2009729251.html

В Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА

В Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.04.2025

В Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T06:09:00+03:00

2025-04-07T06:09:00+03:00

2025-04-07T06:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852489330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d864eee1dc572cea75b08543d71ba1f.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. Опасность была объявлена в 1.27 мск, она продлилась до 6.02 мск. "Экстренная информация РСЧС: Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена отмена угрозы "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250407/opasnost-2009723899.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)