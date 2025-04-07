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В Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА
В Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.04.2025
В Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T06:09:00+03:00
2025-04-07T06:09:00+03:00
2025-04-07T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. Опасность была объявлена в 1.27 мск, она продлилась до 6.02 мск. "Экстренная информация РСЧС: Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена отмена угрозы "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250407/opasnost-2009723899.html
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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА