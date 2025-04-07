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Манул Бабник из Московского зоопарка начал подготовку к летнему сезону
Манул Бабник из Московского зоопарка начал подготовку к летнему сезону - РИА Новости, 07.04.2025
Манул Бабник из Московского зоопарка начал подготовку к летнему сезону
Манул Бабник из Московского зоопарка, как и его кузен Тимофей, начал подготовку к лету, вступив в активную фазу разжировки, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:12:00+03:00
2025-04-07T15:12:00+03:00
2025-04-07T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Манул Бабник из Московского зоопарка, как и его кузен Тимофей, начал подготовку к лету, вступив в активную фазу разжировки, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "На подмосковной территории нашего зоопарка, в центре воспроизводства редких видов живет не менее брутальный самец по имени Бабник. Они с Тимошей кузены, оба родились в Новосибирском зоопарке. Официальное имя палласова кота – Бабник, но зоологи также ласково зовут его Кеша. Недавно ему исполнилось 10 лет. Сейчас Кеша так же, как и Тимофей, находится в активной стадии разжировки", - говорится в сообщении. Отмечается, что прошлым летом минимальный вес Бабника составлял четыре килограмма, а уже осенью, в конце зажировки, манул весил порядка 5,5 килограммов. Ранее генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова рассказала РИА Новости, что Тимофей уже похудел с семи до пяти килограммов. В прошлом году к началу лета он весил 3,75 килограмма.
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общество, светлана акулова, московский зоопарк, россия, москва
Хорошие новости, Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Россия, Москва
Манул Бабник из Московского зоопарка начал подготовку к летнему сезону
Московский манул Бабник, как и его кузен Тимофей, начал подготовку к лету