https://ria.ru/20250407/malkov-2009910044.html

Рязанская делегация участвует в инвестфоруме в ОАЭ, сообщил Малков

Рязанская делегация участвует в инвестфоруме в ОАЭ, сообщил Малков - РИА Новости, 07.04.2025

Рязанская делегация участвует в инвестфоруме в ОАЭ, сообщил Малков

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об участии делегации от региона в работе 14-го ежегодного инвестиционного форума AIM Congress в Объединенных... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T21:48:00+03:00

2025-04-07T21:48:00+03:00

2025-04-07T21:48:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об участии делегации от региона в работе 14-го ежегодного инвестиционного форума AIM Congress в Объединенных Арабских Эмиратах. "Рязанская делегация работает на 14-м ежегодном инвестиционном форуме AIM Congress. На встрече с торговым представителем России в ОАЭ Андреем Николаевичем Терехиным обсудили поддержку компаний-экспортёров. С 2022 года доля эмиратов в общем объёме товарооборота Рязанской области выросла в несколько раз", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что на форуме работает стенд Рязанской области, запланированы встречи делегации с инвесторами и представителями торговых организаций. "Работаем над развитием экономического сотрудничества с ОАЭ и привлечением инвестиций в Рязанскую область. Выступил на сессии, посвященной будущему технологий БПЛА. Рязанская область активно участвует в создании отрасли беспилотных авиационных систем России", - подчеркнул Малков. По его словам, в число главных проектов сферы БПЛА в Рязанской области входят Аэрокосмическая инновационная долина и центр "ПРОТОС". Дроны сейчас применяются для предупреждения лесных пожаров и обработки полей в сельском хозяйстве. В ближайшем будущем регион будет осваивать и другие сферы, в том числе использование беспилотников в здравоохранении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, рязанская область, павел малков, оаэ, россия