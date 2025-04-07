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Рязанская делегация участвует в инвестфоруме в ОАЭ, сообщил Малков - РИА Новости, 07.04.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
21:48 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/malkov-2009910044.html
Рязанская делегация участвует в инвестфоруме в ОАЭ, сообщил Малков
Рязанская делегация участвует в инвестфоруме в ОАЭ, сообщил Малков - РИА Новости, 07.04.2025
Рязанская делегация участвует в инвестфоруме в ОАЭ, сообщил Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об участии делегации от региона в работе 14-го ежегодного инвестиционного форума AIM Congress в Объединенных... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:48:00+03:00
2025-04-07T21:48:00+03:00
рязанская область
экономика
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павел малков
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РЯЗАНЬ, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об участии делегации от региона в работе 14-го ежегодного инвестиционного форума AIM Congress в Объединенных Арабских Эмиратах. "Рязанская делегация работает на 14-м ежегодном инвестиционном форуме AIM Congress. На встрече с торговым представителем России в ОАЭ Андреем Николаевичем Терехиным обсудили поддержку компаний-экспортёров. С 2022 года доля эмиратов в общем объёме товарооборота Рязанской области выросла в несколько раз", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что на форуме работает стенд Рязанской области, запланированы встречи делегации с инвесторами и представителями торговых организаций. "Работаем над развитием экономического сотрудничества с ОАЭ и привлечением инвестиций в Рязанскую область. Выступил на сессии, посвященной будущему технологий БПЛА. Рязанская область активно участвует в создании отрасли беспилотных авиационных систем России", - подчеркнул Малков. По его словам, в число главных проектов сферы БПЛА в Рязанской области входят Аэрокосмическая инновационная долина и центр "ПРОТОС". Дроны сейчас применяются для предупреждения лесных пожаров и обработки полей в сельском хозяйстве. В ближайшем будущем регион будет осваивать и другие сферы, в том числе использование беспилотников в здравоохранении.
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экономика, рязанская область, павел малков, оаэ, россия
Рязанская область, Экономика, Рязанская область, Павел Малков, ОАЭ, Россия
Рязанская делегация участвует в инвестфоруме в ОАЭ, сообщил Малков

Малков сообщил об участии рязанской делегации в работе инвестфоруме в ОАЭ

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об участии делегации от региона в работе 14-го ежегодного инвестиционного форума AIM Congress в Объединенных Арабских Эмиратах.
«
"Рязанская делегация работает на 14-м ежегодном инвестиционном форуме AIM Congress. На встрече с торговым представителем России в ОАЭ Андреем Николаевичем Терехиным обсудили поддержку компаний-экспортёров. С 2022 года доля эмиратов в общем объёме товарооборота Рязанской области выросла в несколько раз", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на форуме работает стенд Рязанской области, запланированы встречи делегации с инвесторами и представителями торговых организаций.
"Работаем над развитием экономического сотрудничества с ОАЭ и привлечением инвестиций в Рязанскую область. Выступил на сессии, посвященной будущему технологий БПЛА. Рязанская область активно участвует в создании отрасли беспилотных авиационных систем России", - подчеркнул Малков.
По его словам, в число главных проектов сферы БПЛА в Рязанской области входят Аэрокосмическая инновационная долина и центр "ПРОТОС". Дроны сейчас применяются для предупреждения лесных пожаров и обработки полей в сельском хозяйстве. В ближайшем будущем регион будет осваивать и другие сферы, в том числе использование беспилотников в здравоохранении.
 
Рязанская областьЭкономикаРязанская областьПавел МалковОАЭРоссия
 
 
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