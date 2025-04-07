https://ria.ru/20250407/malkov-2009910044.html
Рязанская делегация участвует в инвестфоруме в ОАЭ, сообщил Малков
Рязанская делегация участвует в инвестфоруме в ОАЭ, сообщил Малков - РИА Новости, 07.04.2025
Рязанская делегация участвует в инвестфоруме в ОАЭ, сообщил Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об участии делегации от региона в работе 14-го ежегодного инвестиционного форума AIM Congress в Объединенных... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:48:00+03:00
2025-04-07T21:48:00+03:00
2025-04-07T21:48:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об участии делегации от региона в работе 14-го ежегодного инвестиционного форума AIM Congress в Объединенных Арабских Эмиратах. "Рязанская делегация работает на 14-м ежегодном инвестиционном форуме AIM Congress. На встрече с торговым представителем России в ОАЭ Андреем Николаевичем Терехиным обсудили поддержку компаний-экспортёров. С 2022 года доля эмиратов в общем объёме товарооборота Рязанской области выросла в несколько раз", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что на форуме работает стенд Рязанской области, запланированы встречи делегации с инвесторами и представителями торговых организаций. "Работаем над развитием экономического сотрудничества с ОАЭ и привлечением инвестиций в Рязанскую область. Выступил на сессии, посвященной будущему технологий БПЛА. Рязанская область активно участвует в создании отрасли беспилотных авиационных систем России", - подчеркнул Малков. По его словам, в число главных проектов сферы БПЛА в Рязанской области входят Аэрокосмическая инновационная долина и центр "ПРОТОС". Дроны сейчас применяются для предупреждения лесных пожаров и обработки полей в сельском хозяйстве. В ближайшем будущем регион будет осваивать и другие сферы, в том числе использование беспилотников в здравоохранении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рязанская область, павел малков, оаэ, россия
Рязанская область, Экономика, Рязанская область, Павел Малков, ОАЭ, Россия
Рязанская делегация участвует в инвестфоруме в ОАЭ, сообщил Малков
Малков сообщил об участии рязанской делегации в работе инвестфоруме в ОАЭ
РЯЗАНЬ, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об участии делегации от региона в работе 14-го ежегодного инвестиционного форума AIM Congress в Объединенных Арабских Эмиратах.
«
"Рязанская делегация работает на 14-м ежегодном инвестиционном форуме AIM Congress. На встрече с торговым представителем России
в ОАЭ
Андреем Николаевичем Терехиным обсудили поддержку компаний-экспортёров. С 2022 года доля эмиратов в общем объёме товарооборота Рязанской области
выросла в несколько раз", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на форуме работает стенд Рязанской области, запланированы встречи делегации с инвесторами и представителями торговых организаций.
"Работаем над развитием экономического сотрудничества с ОАЭ и привлечением инвестиций в Рязанскую область. Выступил на сессии, посвященной будущему технологий БПЛА. Рязанская область активно участвует в создании отрасли беспилотных авиационных систем России", - подчеркнул Малков
.
По его словам, в число главных проектов сферы БПЛА в Рязанской области входят Аэрокосмическая инновационная долина и центр "ПРОТОС". Дроны сейчас применяются для предупреждения лесных пожаров и обработки полей в сельском хозяйстве. В ближайшем будущем регион будет осваивать и другие сферы, в том числе использование беспилотников в здравоохранении.