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Макрон выступил против участия ХАМАС в управлении сектором Газа - РИА Новости, 07.04.2025
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14:30 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/makron-2009805080.html
Макрон выступил против участия ХАМАС в управлении сектором Газа
Макрон выступил против участия ХАМАС в управлении сектором Газа - РИА Новости, 07.04.2025
Макрон выступил против участия ХАМАС в управлении сектором Газа
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против участия палестинского движения ХАМАС в управлении сектором Газа. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:30:00+03:00
2025-04-07T14:30:00+03:00
в мире
израиль
египет
франция
эммануэль макрон
биньямин нетаньяху
хамас
лига арабских государств
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против участия палестинского движения ХАМАС в управлении сектором Газа. "Я вновь выражаю полную поддержку плану по реконструкции Газы, одобренного Лигой арабских государств 4 марта. И я приветствую ключевую работу Египта над этим планом, который предоставляет реалистичный путь к реконструкции Газы и который также должен открыть путь к новому палестинскому управлению в анклаве во главе с палестинской администрацией. ХАМАС не должен принимать никакого участия в этом управлении, не должен более представлять угрозу Израилю", - заявил Макрон на совместной с президентом Египта Абделем Фатахом ас-Сиси пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца. По его словам, это единственный политический ответ, который позволил бы обеспечить стабильность и безопасность в регионе. Он добавил, что обсудил уже этот вопрос с ас-Сиси, вскоре для более детальных переговоров к ним присоединится король Иордании. Кроме того, французский лидер заявил, что Египет и Франция осуждают возобновление ударов Израиля по сектору Газа, выступают за немедленное прекращение огня, освобождение всех удерживаемых ХАМАСом заложников, а также выступают против перемещения населения и любой аннексии Газы, равно как и Западного берега реки Иордан. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью. В марте в египетской столице Каире состоялся экстренный саммит ЛАГ по палестинской проблеме. По его итогам участники одобрили разработанный Египтом план по реконструкции сектора Газа, который предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях. -0-
https://ria.ru/20250406/izrail-2009704630.html
https://ria.ru/20250308/gaza-2003820239.html
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в мире, израиль, египет, франция, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, хамас, лига арабских государств
В мире, Израиль, Египет, Франция, Эммануэль Макрон, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Лига арабских государств

Макрон выступил против участия ХАМАС в управлении сектором Газа

© AP Photo / Julien de RosaЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против участия палестинского движения ХАМАС в управлении сектором Газа.
"Я вновь выражаю полную поддержку плану по реконструкции Газы, одобренного Лигой арабских государств 4 марта. И я приветствую ключевую работу Египта над этим планом, который предоставляет реалистичный путь к реконструкции Газы и который также должен открыть путь к новому палестинскому управлению в анклаве во главе с палестинской администрацией. ХАМАС не должен принимать никакого участия в этом управлении, не должен более представлять угрозу Израилю", - заявил Макрон на совместной с президентом Египта Абделем Фатахом ас-Сиси пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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По его словам, это единственный политический ответ, который позволил бы обеспечить стабильность и безопасность в регионе. Он добавил, что обсудил уже этот вопрос с ас-Сиси, вскоре для более детальных переговоров к ним присоединится король Иордании.
Кроме того, французский лидер заявил, что Египет и Франция осуждают возобновление ударов Израиля по сектору Газа, выступают за немедленное прекращение огня, освобождение всех удерживаемых ХАМАСом заложников, а также выступают против перемещения населения и любой аннексии Газы, равно как и Западного берега реки Иордан.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
В марте в египетской столице Каире состоялся экстренный саммит ЛАГ по палестинской проблеме. По его итогам участники одобрили разработанный Египтом план по реконструкции сектора Газа, который предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях. -0-
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Франция, Германия, Италия и Британия поддержали план восстановления Газы
8 марта, 15:21
 
В миреИзраильЕгипетФранцияЭммануэль МакронБиньямин НетаньяхуХАМАСЛига арабских государств
 
 
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