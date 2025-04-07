В Ливии предрекли спад мировой экономики из-за новых пошлин США
Ливийский министр аль-Хувейдж: пошлины США могут вызвать спад мировой экономики
Флаг США. Архивное фото
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БЕНГАЗИ (Ливия), 7 апр - РИА Новости. Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины против других стран могут привести к рецессии и спаду мировой экономики, заявил РИА Новости министр экономики и торговли базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммед аль-Хувейдж.
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"Эти пошлины направлены на восстановление промышленной мощи США и возвращение к национальным протекционистским системам, однако это приведет к рецессии и спаду мировой экономики, а также росту цен и инфляции в большинстве экономик государств, зависящих от американской экономики", - заявил агентству аль-Хувейдж.
По его мнению, новые меры Трампа представляют собой попытку отменить экономическую систему, сложившуюся в мире после Второй мировой войны, а также положить конец Всемирной торговой организации (ВТО).
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающих друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.