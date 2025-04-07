https://ria.ru/20250407/livija-2009909466.html

В Ливии предрекли спад мировой экономики из-за новых пошлин США

В Ливии предрекли спад мировой экономики из-за новых пошлин США - РИА Новости, 07.04.2025

В Ливии предрекли спад мировой экономики из-за новых пошлин США

Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины против других стран могут привести к рецессии и спаду мировой экономики, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T21:36:00+03:00

2025-04-07T21:36:00+03:00

2025-04-07T21:36:00+03:00

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БЕНГАЗИ (Ливия), 7 апр - РИА Новости. Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины против других стран могут привести к рецессии и спаду мировой экономики, заявил РИА Новости министр экономики и торговли базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммед аль-Хувейдж. "Эти пошлины направлены на восстановление промышленной мощи США и возвращение к национальным протекционистским системам, однако это приведет к рецессии и спаду мировой экономики, а также росту цен и инфляции в большинстве экономик государств, зависящих от американской экономики", - заявил агентству аль-Хувейдж. По его мнению, новые меры Трампа представляют собой попытку отменить экономическую систему, сложившуюся в мире после Второй мировой войны, а также положить конец Всемирной торговой организации (ВТО). Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающих друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.

https://ria.ru/20250403/trump-2009136451.html

https://ria.ru/20250123/sen-marten-1995103692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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