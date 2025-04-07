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В Ливии предрекли спад мировой экономики из-за новых пошлин США - РИА Новости, 07.04.2025
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21:36 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/livija-2009909466.html
В Ливии предрекли спад мировой экономики из-за новых пошлин США
В Ливии предрекли спад мировой экономики из-за новых пошлин США - РИА Новости, 07.04.2025
В Ливии предрекли спад мировой экономики из-за новых пошлин США
Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины против других стран могут привести к рецессии и спаду мировой экономики, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:36:00+03:00
2025-04-07T21:36:00+03:00
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БЕНГАЗИ (Ливия), 7 апр - РИА Новости. Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины против других стран могут привести к рецессии и спаду мировой экономики, заявил РИА Новости министр экономики и торговли базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммед аль-Хувейдж. "Эти пошлины направлены на восстановление промышленной мощи США и возвращение к национальным протекционистским системам, однако это приведет к рецессии и спаду мировой экономики, а также росту цен и инфляции в большинстве экономик государств, зависящих от американской экономики", - заявил агентству аль-Хувейдж. По его мнению, новые меры Трампа представляют собой попытку отменить экономическую систему, сложившуюся в мире после Второй мировой войны, а также положить конец Всемирной торговой организации (ВТО). Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающих друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
https://ria.ru/20250403/trump-2009136451.html
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цены на нефть, сша, триполи, ливия, дональд трамп, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт
Цены на нефть, США, Триполи, Ливия, Дональд Трамп, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт
В Ливии предрекли спад мировой экономики из-за новых пошлин США

Ливийский министр аль-Хувейдж: пошлины США могут вызвать спад мировой экономики

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕНГАЗИ (Ливия), 7 апр - РИА Новости. Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины против других стран могут привести к рецессии и спаду мировой экономики, заявил РИА Новости министр экономики и торговли базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммед аль-Хувейдж.
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"Эти пошлины направлены на восстановление промышленной мощи США и возвращение к национальным протекционистским системам, однако это приведет к рецессии и спаду мировой экономики, а также росту цен и инфляции в большинстве экономик государств, зависящих от американской экономики", - заявил агентству аль-Хувейдж.
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По его мнению, новые меры Трампа представляют собой попытку отменить экономическую систему, сложившуюся в мире после Второй мировой войны, а также положить конец Всемирной торговой организации (ВТО).
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающих друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
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Цены на нефтьСШАТриполиЛивияДональд ТрампМуаммар КаддафиХалифа ХафтарООНВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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